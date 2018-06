Viele Tettnanger zum Sport motiviert

Eine Urkunde vom Sparkassenverband für die Teilnahme am bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerb 2017 haben die Leichtathleten vom TSV Tettnang am Montagnachmittag im Stadion am Manzenberg erhalten. Michael Gartmann von der Sparkasse Bodensee überreichte Harald Franzen, dem Geschäftsführer des TSV Tettnang, den Sonderpreis für sein außerordentliches Engagement für das Deutsche Sportabzeichen.

Die Vergabe der Urkunde ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbunden. Das Geld wird für die Unterstützung der Jugendarbeit und die Kosten für die Sportabzeichen verwendet. Harald Franzen freute sich über die Auszeichnung und war stolz auf das positive Ergebnis seiner Werbeaktivitäten. In Tettnang konnten dadurch viele Kinder und Erwachsene zum Sport motiviert werden und die Anmeldungen zum Erwerb des Sportabzeichens sind um 35 Prozent angestiegen. Man werde sich für dieses Ziel weiter einsetzen, so Harald Franzen.

Das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports für besondere körperliche Leistungsfähigkeit und besitzt Ordenscharakter. Kostenlos teilnehmen kann jeder, unabhängig vom Alter und von der Vereinszugehörigkeit. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfertigkeit und werden auf das Alter sowie auf körperliche Einschränkungen abgestimmt. (anrö)