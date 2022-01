Viele Neuigkeiten im Tennisclub

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr fand die Hauptversammlung des TC Tettnang auf Grund der Pandemie mit zahlreichen Teilnehmern digital statt.

Der Verein blickt auf eine durchaus erfolgreiche Saison zurück: Nachdem die Winterrunde auf Grund Corona ausgefallen ist konnten im Sommer 7 Mannschaften antreten, wovon 5 den Klassenerhalt erreichten und zwei sogar den Aufstieg. Besonders erfolgreich waren die Damen 30 welche einen Aufstieg in die Oberligastaffel mit vier deutlichen Siegen erkämpften. Im Jugendbereich sind sogar 10 Teams erfolgreich gestartet. Besonders hervorzuheben sind die Junioren U12, welche den 1. Platz in der höchsten Liga im Bezirk erreichten.

Ein großes Thema ist der Neubau des Vereinsheims. Rückblick: bereits im Herbst 2020 wurde vom Statiker im Zuge einer Sanierung festgestellt, dass das Gebäude in seiner jetzigen Form nicht mehr verkehrsfähig ist. Um die Saison 2021 trotzdem zu bestreiten wurden Abstützungsmaßnahmen an der Fassade vorgenommen. Zeitgleich haben viele engagierte Mitglieder an einem neuen Konzept für das Vereinsheim gearbeitet. Im Februar 2021 wurde der Bauantrag bei der Stadt gestellt, welcher am 30. Juni 2021 genehmigt wurde. Die Idee ist, den noch intakten und frisch renovierten Erdgeschoss Bereich mit Duschen, Umkleiden und Toiletten zu erhalten und ab dem 1. Obergeschoss ein Neubau zu errichten. Um die Saison 2022 durchführen zu können werden die Abbrucharbeiten erst im Spätsommer erfolgen, sodass der Neubau zur Sommersaison 2023 bezugsfertig ist. Aktuell werden die Gewerke zum Neubau ausgeschrieben, spätestens Ende März 2022 soll eine Beschlussfassung der Mitglieder erfolgen.

Des Weiteren standen in diesem Jahr wieder Wahlen an. Der komplette Vorstand wurde auf zwei Jahre neu gewählt und teilweise neu besetzt: 1. Vorstand Thomas Straub, 2. Vorstand Jürgen Gösswein, Kassenwart und Schriftführer: Kathrin Senn, Sportwart: Thomas Lahmar, Jugendleiter: Benjamin Bucher, Berthold Bucher, Micaela Mattes und Kathrin Bradley, Mitgliederverwaltung: Pia Hissleiter. Die Stelle des Platzverwalters im Vorstand konnte noch nicht besetzt werden.

Für die Sommersaison 2022 stehen bereits die Termine zum Plätze richten: 1. Termin Samstag 2. April 2022, 2. Termin 8. und 9. April 2022. Ersatztermin bei schlechtem Wetter: 22. und 23. April 2022.