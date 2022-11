Viel Rauch und Rettung bei einem Brand: Neukircher Feuerwehrleute stellen sich schwieriger Übung

So lief die Übung ab: Die Alarmierung erfolgte um 13.35 Uhr. Zehn Minuten später waren die ersten Fahrzeuge vor Ort. Dann kam die Personenrettungen und Löschwassereinsatz ab 14.00 Uhr, der Brand war um 14.45 Uhr gelöscht. Bis 16 Uhr wurde aufgeräumt, danach kam die Nachbesprechung der Hauptübung im Neukircher Spritzenhaus.

Eine Übung mit viel Qualm und Herausforderungen erlebte die Freiwilligen Feuerwehr Neukirch am Samstag. Die Frauen und Männer retteten vermeintliche Opfer und zeigten, wie Wasserversorgung ohne Hydrant funktioniert. Dabei hatten sie seit Langem mal wieder Zuschauer.

Zuerst kommt für die Feuerwehr immer die Menschenrettung – und dafür haben sich drei Jugendfeuerwehrler ins qualmende und unübersichtliche Nebengebäude begeben. Die vermeintlichen Opfer wurden rasch von Einsatzkräften mit Atemschutzgeräten gerettet. Danach saßen sie dann bei den DRK-Einsatzkräften und berichteten von der schnellen Befreiung und dem Umgang mit Rauchgasproblemen und Verbrennungen.

Löschen, retten, helfen: Auch die Jugend der Feuerwehr war bei der Übung im Hinterland dabei. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Danach stand, wie auch Moderator Ronny Vogt hervorhob, die Wasserversorgung im Mittelpunkt. Hydraten gibt es in Oberlangensee nicht und die Tanks in den Einsatzfahrzeugen waren nur zur Überbrückung im Einsatz. So mussten vom Gewässer Langensee über 300 Meter bergauf Doppelleitungen für zwei Tragkraftspritzen gelegt werden. Da war körperlicher Einsatz gefragt, während aus dem betroffenen Gebäude reichlich Übungsqualm quoll. Das Publikum durfte von oben zuschauen.

Drehleiter-, Löschgruppen- und Einsatzleitwagen

Weitere Herausforderungen waren der Aufbau von Riegelstellungen zwischen den Gebäuden, um ein Übergreifen des Brandes zu verhindern. Gelöscht wurde dann sowohl im Innenbereich, wie auch von außen. Die Tettnanger Wehr war mit Drehleiter-, Löschgruppen- und Einsatzleitwagen ebenfalls engagiert im Einsatz mit Konrad Wolf, nicht als Kommandant, sondern als Gruppenführer.

Anspruchsvoll waren vor allem die Koordinationsaufgaben, die Aufstellung der Fahrzeuge im beengten Hofgelände mit mehreren Gebäuden auf unterschiedlichen Ebenen sowie die Einteilung der Nachrückenden. Deswegen hat Einsatzleiter Tobias Hutzel auch rasch für die Einteilung in drei Abschnitte gesorgt: Menschenrettung / Brandbekämpfung, Wasserversorgung / Riegelstellung und Koordination der nachrückenden Kräfte. Neben der schwierigen Lage durch beengte Platz- und Straßenverhältnisse stellten die Photovoltaikanlagen auf den Dächern sowie frei hängende Stromleitungen eine besondere Herausforderung dar.

Trotz Herausforderungen gut gemeistert

In einer ersten Bilanz zeigte sich Einsatzleiter Tobias Hutzel insgesamt zufrieden. Und auch der stellvertretende Kreisbandmeister Michael Fischer, der ebenfalls vor Ort war, fand wenig Verbesserungswürdiges bei der ersten Einsatzbesprechung.

Auch zu den fünf verschiedenen Funkfrequenzen für die einzelnen Abschnitte und besonders mit der Frage der fehlenden Hydranten kam Lob: „Wir hatten schließlich mehr Wasser zur Verfügung als im schlimmsten Falle nötig gewesen wäre.“ Kommandant Josef Nuber schaute sich die Abläufe genau an und äußerte sich weitgehend positiv.

Zur Besonderheit eines Schlauchplatzers, der nach kurzem Schrecken zügig behoben werden konnte sagte Abschnittsleiter Markus Nuber: „Das war natürlich nicht geplant, wurde jedoch gut und rasch bewältig – dafür sind wir ja schließlich bei der Hauptübung.“ Trotz entlegener Lage war auch zahlreich Publikum aus den Weilern um den Langensee und der Umgebung gekommen, einschließlich Bürgermeister Reinhold Schnell und etlichen Gemeinderäten. Stimmen aus den Zuschauerreihen ebenso wie von den Feuerwehrkräften zeigten sich erfreut, dass nach langer Corona-Zwangs-Pause wieder eine umfangreiche Hauptübung durchgeführt werden konnte.