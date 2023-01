Verzögerung bei der Briefzustellung: Leser von Schwäbische.de teilen ihren Ärger

Dass Briefe zur Zeit oftmals erst mit massiver Verspätung zugestellt werden, ärgert aktuell viele Tettnanger. Grund für die Verzögerungen seitens der Deutschen Post sind krankheitsbedingte Ausfälle bei der Belegschaft. Welche Auswirkungen die Zustellprobleme auf ihren Alltag haben, haben zahlreiche Leserinnen und Leser als Reaktion auf die Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ in Kommentaren geschildert.

Echt cool, wenn man am 28.12. eine Rechnung bekommt, die man bis zum 20.12. hätte zahlen sollen, Facebook-Nutzer „Marc-Philipp Keller“

Facebook-Userin „Dani Günther“ berichtete beispielsweise, dass drei Wochen lang keine Briefe angekommen seien. „Briefe mit Fristen, die natürlich dann verpasst wurden, und Weihnachtspost inklusive Weihnachtsgeschenken kamen erst nach Weihnachten“, schreibt sie weiter. „Bei uns kam der Brief vom Christkind auch nach Weihnachten“, meint auch Nutzerin „Annika Welsch“. Von einem ähnlichen Erlebnis schreibt Facebook-Nutzer „Marc-Philipp Keller“: „Echt cool, wenn man am 28.12. eine Rechnung bekommt, die man bis zum 20.12. hätte zahlen sollen.“

Briefmarken als Entschuldigung von der Post

Eine lange Verzögerung bei der Briefzustellung erlebte auch Facebook-Nutzerin „Evelyn Lutz“, die in einem Kommentar beschreibt, dass sie am 8. November Briefe erhalten habe, die auf Anfang Oktober datiert gewesen seien. „Da kommt die Mahnung vor der Rechnung. Aber hey, die Post hat mir fünf Briefmarken als Entschuldigung geschickt“, fügt sie hinzu. „Marius Mayr“ erklärt, dass er bereits seit über einem Monat auf einen Brief warte, der immer noch nicht angekommen sei.

„Mein Zahnarzt hat drei Mal angerufen bei mir und gefragt, ob ich umgezogen bin, weil die Rechnung drei Mal an ihn zurück ging“, äußert Facebook-Nutzer „Steffen Ri“. Verärgert zeigt sich auch „Aidulac FU“ in einem Kommentar: „Tagelang kommt gar nichts und plötzlich kommt alles gesammelte auf einmal, dass beinahe der Briefkasten explodiert.“

Rechnungen dürfen sie gerne behalten, Facebook-Nutzer „Phil Ipp“

Nutzer „Chefkoch Kai“ beschreibt außerdem, dass ein Express-Brief ebenfalls zehn Tage zu spät zugestellt worden sei. Nuterzin „Coriena Ina Welsch“ berichtet zudem von einer Krankschreibung per Einschreiben, die vier Wochen später angekommen sei.

Von den Problemen bei der Briefzustellung ist demnach nicht nur Tettnang betroffen, sondern auch andere Gemeinden in der Region. Auch aus Meckenbeuren berichten zahlreiche Leserinnen und Leser von Ärgernissen hinsichtlich verspäteter Weihnachtspost oder wichtigen Briefen von Ämtern, die nicht zugestellt worden seien.

Amtsblatt in Geschäften zur Auslage?

Hinsichtlich der unbefriedigenden Zustellung der Tettnanger StadTTnachrichten, die ebenfalls über die Deutsche Post abgewickelt wird, regt „Christoph G.“ auf Schwäbische.de an: „Die Frage ist, weshalb das Amtsblatt der Stadt Tettnang überhaupt per Post zugestellt wird? Man könnte Exemplare auf dem Rathaus und in einigen Geschäften zur Abholung auslegen. Zudem kann man das Amtsblatt auch online lesen. Die Zustellungsposse der Deutschen Post macht zwei Dinge deutlich: Es fehlt allerorten an Fachkräften und die Digitalisierung in Deutschland ist ausbaufähig.“

Userin „Angelika B.“ schlägt zudem vor, „einfach bei der Gemeinde einen Online-Service anzubieten, wie zum Beispiel bei den Online Banken“ – dies würde ihrer Ansicht nach die Vorteile mit sich bringen, das Briefaufkommen zu reduzieren und hätte „nebenbei auch noch einen Umweltaspekt“, merkt sie an. „Die Briefzustellung zu kritisieren ist etwas aus der Zeit gefallen“, findet sie.

Immerhin einen Vorteil sieht Facebook-Nutzer „Phil Ipp“ in den Zustellproblemen – wenn auch mit wohl leicht sarkastischen Unterton: „Rechnungen dürfen sie gerne behalten.“