Vertonte Lyrikcomics machen Viertklässlern viel Spaß

Kinder, die traurig jaule wie ein Hund oder trampeln und klopfen wie in einem Actionfilm – dieses Bild bot sich bei einer Lesung der besonderen in der Stadtbücherei Tettnang. Wie die Bücherei in einer Pressemitteilung schreibt, bot der Musiker, Autor und Schauspieler Jörg Isermeyer in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Fachstelle für Bibliothekswesen Tübingen den Kindern einiges. Dabei hatte er eine ganz bestimmte Art vorzulesen.

Das kürzlich erschienene Buch „Lyrik-Comics" beschreitet einen neuen Weg im Umgang mit Gedichten, so die Stadtbücherei in der Mitteilung. Jeder Text sei von namhaften Bilderbuchillustratoren als Comic-Strip zu Papier gebracht. So gibt es im Buch über das Lesen und Schauen zwei unterschiedliche Zugänge zu den Gedichten. Eine dritte Ebene bot Jörg Isermeyer am vergangenen Freitag den Kindern. In einer Konzertlesung wurden neben dem Lesen Comics aus dem Buch per Beamer auf der Leinwand gezeigt.

Laut Mitteilung erwies sich diese Kombination erwies sich als überaus reizvoll. Die Gedichte waren als Gesang zu hören, begleitet von Gitarre und Akkordeon. Sie waren gleichzeitig zu sehen: Als geschriebene Texte und Comic-Zeichnungen in einem. Auf dem Programm standen klassische Autoren wie Ringelnatz mit dem Gedicht „Die Seifenblase" oder Christian Morgenstern mit „Es ist Nacht".

Joseph Guggenmoos, der Meister von Kindergedichten, war mit „Unterm Rasen" vertreten. „Heute bin ich wild und böse" von Jutta Richter und „Manchmal" von Manfred Mai fügten gegenwärtige Texte hinzu. Ihre Gedichte bringen Gefühle zu Wort. Ängste, Wut, Einsamkeit oder Sehnsucht werden in ihnen greifbar.

Jörg Isermeyer ließ die Schulklasse teilhaben an den jeweiligen Stimmungen. Gemeinsam jaulten sie traurig wie der Hund im Comic „Manchmal". Oder sie trampelten und klopften mit, wo es um Action ging. Rasch konnten sie Gedichtzeilen als Chor in den Wiederholungen mitsingen und taten dies mit Begeisterung, ganz nach dem Motto einer Strophe: „Auf den Fels sollte man hinauf, in die Wiese sollte man hinein, was am Boden liegt, das hebt man auf und ein Lied sollte gesungen sein".

Obwohl es teilweise anspruchsvolle Gedichte waren und die Illustrationen künstlerisch besondere Wege gehen, nahmen die Mädchen und Jungen laut Mitteilung an allen Texten rege Anteil. Man konnte erleben, wie offen sie waren und wie sie sich mitreißen ließen. Es wurde viel gelacht und viel gestaunt, was auch an der gekonnten Präsentation durch Jörg Isermeyer lag. Die Klasse von Lehrerin Ziessler wollte im Anschluss an sein Programm noch etliches über den Werdegang des Künstlers wissen und die Kinder ließen sich eine persönliche Autogrammkarte signieren.