Versorgungszentrum gibt es seit zehn Jahren in Tettnang

In diesem Jahr hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) an der Klinik Tettnang sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Gegründet wurde es von den Orthopäden Dr. Franz Peter Lipp und Dr. Joachim Deutmarg, seit mehr als acht Jahren ergänzt Dr. Gerd Fuchs als Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin das Spektrum und seit 2014 gibt es in Kressbronn eine gynäkologische Zweigpraxis.

Im August 2008 zogen Dr. Lipp und Dr. Deutmark in die Praxisräume im Neubau an der Klinik Tettnang – nach gut zwei Jahrzehnten Gemeinschaftspraxis in der Stadt entschieden sich die beiden Orthopäden, die seit 37 Jahren gemeinsam arbeiten, mit ihren damals elf Mitarbeitern für den Umzug „hoch zur Klinik“, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Als eigenständige, unabhängige Einrichtung arbeitet das MVZ dort seither unter einem Dach mit der Klinik zusammen.

Das MVZ sei seit seiner Gründung vielschichtig gewachsen: Aus 13 Mitarbeitern im Jahr 2008 sind 33 geworden: Zehn Ärzte, 19 Medizinische Fachangestellte und vier Auszubildende in diesem Beruf bilden das MVZ-Team in Tettnang und Kressbronn. Mit den Ärzten nahm auch die Zahl der Patienten zu und Dr. Lipp weiß, dass „wir seit 2008 mehr „Neu“-Patienten versorgt haben, als Ravensburg Einwohner hat“. Insgesamt gab es seit der MVZ-Gründung, so MVZ-Geschäftsführer Jochen Wolf (seit 2015), etwa 230 000 Patientenkontakte und das MVZ habe „bei allen Problemen eine wirkliche Erfolgsstory geschrieben“. Mit einer Geburtstagstorte überraschte der Geschäftsführer das MVZ-Team und erkannte die „tolle Ergänzung der medizinischen Versorgung an der Klinik Tettnang durch das MVZ“ an.

Das MVZ bietet das gesamte Leistungsspektrum der konservativen orthopädischen Medizin, der Kinderorthopädie sowie ambulante operative Behandlungen an, und seit 2004 natürlich auch das gynäkologische Spektrum. Schwerpunkt sind die konservativen Behandlungen. Erst wenn keine konservative Methode mehr greife, fassten die Ärzte eine Operation ins Auge, heißt es im Presseschreiben. Demnach haben Lipp, Deutmarg und Fuchs ihr Spektrum seit Gründung des MVZ an der Klinik Tettnang kontinuierlich erweitert.