Verschiedene Generationen auf gemeinsamer Kutschfahrt

Lachen, gemeinsames Singen und angeregte Gespräche – die vierte Kutschfahrt der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ und einiger Bewohner der Lebensräume Kapellenhof in Kressbronn am letzten Samstag war wieder einmal ein voller Erfolg.

In der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ am Montfort-Gymnasium Tettnang engagieren sich Schülerinnen und Schüler, die es sich zum Ziel gemacht haben, den Zusammenhalt zwischen den Generationen zu stärken und einen Teil ihrer freien Zeit mit älteren Menschen zu verbringen. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Alt und Jung“ finden während des Schuljahres nicht nur Treffen einzelner Schüler mit älteren Menschen statt, sondern es gibt auch bestimmte „Highlights“, auf die sich die Senioren besonders freuen. Zu diesen gehört die gemeinsame Kutschfahrt durch die wunderschöne Landschaft um Wasserburg. In diesem Jahr fuhren so viele Bewohner der Lebensräume Kapellenhof mit, dass die Kutsche bis auf den letzten Platz besetzt war und alle zusammenrücken mussten. Als Abschluss der beschwingten Kutschfahrt gönnten sich Alt und Jung dann noch ein gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant mit Blick auf den Bodensee.

Paula Voigt, Leiterin der Lebensräume Kapellenhof, war mit der Aktion sehr zufrieden, weil sie wieder in viele strahlende Gesichter schauen konnte.

Möglich sind solche Aktionen nur durch die jährliche großzügige finanzielle Unterstützung des Lionsclubs Tettnang. Allein dieses Jahr stellte der Lionsclub der Arbeitsgemeinschaft 1500 Euro für ihre vielfältigen Aktionen zur Verfügung.