Versammlung der Handballer der SG Argental

SG Argental, Abteilung Handball lädt zur Jahreshauptversammlung ein. Die Abteilungsversammlung, findet statt am Donnerstag, 7. April, ab 19 Uhr im Landgasthof zum Ritter in Laimnau. Willkomen sind neben den wir alle Abteilungsmitgliedern auch Freunde und Gönner. Als Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: Begrüßung, Ehrungen, Rechenschaftsberichte der Abteilungsleiterin, Jugendleiterin und Kassiererin, Aussprache über die Berichte, Entlastung Abteilungsleitung, Wahlen, Anträge (Anträge sind bis spätestens am 2. April bei der Abteilungsleiterin zu stellen), Spielbetrieb und Verschiedenes.