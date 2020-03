Verordnung wird größtenteils eingehalten

Nach der Verordnung der Landesregierung, die unter anderem die Schließung von Geschäften beinhaltet, hat die Polizei eine erste Zwischenbilanz geliefert: Die fällt überwiegend positiv aus – bis auf wenige Ausnahmen.

Mehr als 70 Polizisten sind in den vergangenen Tagen im Bodenseekreis sowie in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen unterwegs gewesen, um die Einhaltung der infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu überprüfen. Bei ihren nahezu 170 Kontrollen stellten die Beamten laut Pressemitteilung überwiegend ein „diszipliniertes Verhalten“ der Bevölkerung fest. Die meisten Bürger seien verständnisvoll, manche seien jedoch nach wie vor wenig einsichtig.

Trotz der bisherigen eindeutigen Appelle, zuhause zu bleiben und sich keinesfalls in Gruppen zusammenzufinden, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und damit Menschenleben zu schützen, trafen die Einsatzkräfte in den Städten und Gemeinden in Einzelfällen auf Erwachsene, die in Gaststätten zusammen an Tischen saßen oder Jugendliche, die sich in Gruppen von teils mehr als 20 Personen auf Bolz-, Spiel-, Skater- oder Sportplätzen sowie in Uferanlagen oder anderen Treffpunkten aufhielten.

In allen Fällen wurde den Angetroffenen noch einmal eindringlich die Lage verdeutlicht. Der polizeilichen Aufforderung, nach Hause beziehungsweise zumindest auseinander zu gehen, kamen aber alle nach. Die Polizei weist noch einmal dringend darauf hin, dass Verstöße gegen die Corona-Verordnung des Landes keine Bagatelldelikte darstellen und Zuwiderhandlungen nach dem Infektionsschutzgesetz strafbar sind.

Dass in solchen Fällen auch Anzeigen folgen, musste ein Gastwirt erfahren, der entgegen der zu diesem Zeitpunkt gültigen Verordnung nach 19 Uhr geöffnet und damit die erlaubte Öffnungszeit um über eine Stunde überzogen hatte, um Gäste zu bewirten.

In Tettnang habe es solche Zwischenfälle bisher nicht gegeben, versichert die Stadtverwaltung auf SZ-Nachfrage. Zwar brauchte es zunächst eine Art Übergangs- beziehungsweise Gewöhnungszeit, da anfangs Unklarheit darüber herrschte, welche Geschäfte unter die Regelung fallen und welche nicht. „In der Zwischenzeit haben alle Geschäfte geschlossen die geschlossen sein müssen und dies auch ohne Probleme oder Diskussionen“, teilt die Stadt mit.

Insgesamt habe man beim Ordnungsamt der Stadt die Erfahrung gemacht, dass sich die Tettnanger überwiegend an die Verordnungen halten und es beispielsweise nur sehr vereinzelte „Ansammlungen“ von Menschen gebe. Insgesamt seien viele Bürger, aber auch Einzelhändler und Firmen im positiven Austausch mit der Verwaltung. „Es gibt sehr wenige kritische Stimmen sondern sehr viel Verständnis“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Viele Mitarbeiter und Bürger würden zudem mit ihren Ideen auf die Verwaltung zukommen, um Lösungen zu finden, mit der Situation bestmöglich umzugehen. Auf diese Wiese habe sich beispielsweise auch der Notdienst der Stadtbücherei entwickelt (die SZ hat berichtet). Auch vom Schenkregal in der Anlaufstelle für Bürgerengagement habe man beispielsweise einige Artikel, wie etwa Bücher und Spiele, einfach vor die Tür gestellt, um sie Bürgern zur Verfügung zu stellen. „Auch das wird dankbar angenommen“, heißt es weiter.

Ziel der Kontrollen durch Polizeibeamte sei es, durch einen flächendeckend hohen Kontrolldruck dafür zu sorgen, dass Menschenzusammenkünfte ausbleiben und die lebensrettenden Regeln der Corona-Verordnung beachtet werden, so Polizeichef Uwe Stürmer.

Um einen weiteren exponentiellen Anstieg der Erkrankungen zu verhindern, werde das Polizeipräsidium auch in den kommenden Tagen mit verstärkten Kräften intensiv auf die Einhaltung der Vorschriften achten und Verstöße konsequent zur Anzeige bringen.