Verluste halbiert, Mitgliederzahl gesteigert

Klemens Kollmann hat am Freitag als Vorstandssprecher in gewohnt humorvoller Weise die TSV-Jahreshauptversammlung im Sportheim am Freitag eröffnet. Kollmann blickte dabei auch auf das sportliche Entwicklungspotenzial der Zukunft.

Kassenchefin Cornelia Schupp legte die Kassenbilanz für 2017 vor. Hauptkostenfaktor sei dabei die neue Heizanlage im Clubheim gewesen. Mit Unterstützung der Gemeinde habe man einen Defibrillator anschaffen können.

Die Sachwertebilanz weist rund 40 000 Euro aus. Das Umlaufvermögen habe sich von 58 000 auf 68 000 Euro reduziert, aber, resümierte Schupp: „Dafür haben wir die neue Heizung bar bezahlen können.“ Weitere Ausgaben haben neben der Heizung auch zu Buche geschlagen, so dass sich nach Ausgleich von Sport-, Ideell- und Zweckbetrieb in Gesamtergebnis für den Gesamtbetriebesamtergebnis ein Minus von 16 000 Euro ergab. Damit sei der Verlust vom Vorjahr halbiert worden. Die Kasse bleibe jedoch wegen zu erwartender Einnahmen aus der Photovoltaik-Anlage stabil. Zu den Heizungskosten ergänzte der stellvertretende Vorstandssprecher Günther Lieberwirth, dass die nach Ausschreibung und kräftiger Mitglieder-Mithilfe hätten deutlich reduziert werden können. Außerdem sei eventuell noch eine Förderung zu erwarten.

Schließlich habe man eine Erbschaft in Höhe von 4000 Euro von der Neukircherin Martha Rothmund erhalten, für die man sehr dankbar sei.

839 Mitglieder

Einen stabilen Anstieg gibt es beim TSV 1925 auch bei der Mitgliederzahl. Die hat sich laut Lieberwirth seit 2015 wieder kontinuierlich nach oben bewegt, so dass man heute von 839 Mitgliedern sprechen könne.

Nach Kassenprüfungsbericht erfolgte die einstimmige Entlastung von Vorstand und Kasse unter Leitung von Bürgermeister Reinhold Schnell.

Hauptpunkt der Versammlung war die Überarbeitung und Verabschiedung einer geänderten Satzung. Günther Lieberwirth sprach die Veränderungen an, die sich ergeben haben. Er betonte, dass man sich bei der Neufassung an die Vorlage des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) in der Fassung „Sportverein mit gleichberechtigtem Vorstand“ gehalten habe. Den besonderen Anforderungen des Kinder- und Jugendschutzes sowie des Datenschutzes werde die Neufassung gerecht. Weitere Punkte waren die Möglichkeit einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung und die Beschränkung der Vereinsmitgliedschaft auf natürliche Personen. Zudem gab es Verweise auf Beitrags- und Ehrenordnung, definierte Pflichten der Mitteilungen von Mitgliedsdaten. Lieberwirth verwies auch auf die geänderte Beitragsordnung plus Finanzierungsmöglichkeiten für besondere Vorhaben. Weiterhin sprach er auch Regelungen zur Beendigung der Mitgliedschaft an, gerade im Hinblick auf Verstöße gegen die Kinder- und Jugendschutzgesetze. Schließlich sei die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt worden. Die Versammlung stimmte der Satzungsänderung einstimmig zu.

Ehrenmitgliedschaftsbeauftragte Manuela Baur ehrte für mehr als 50 Jahre im Verein Max Hagg und Albrecht Hofer. Sie wurden in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. Diese Ehrung wurde auch Erhard Kaub und Erika Fitz zuteil, die sich aus Krankheitsgründen entschuldigt hatten.

In seinem Schlusswort wies Günther Lieberwirth noch auf ein Problemthema hin: „Es fehlen Übungsleiter – vor allem in der Kinder und Jugendarbeit“.