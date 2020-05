Verena Sayer wird neue Pastoralreferentin

Die Seelsorgeeinheit Argental begrüßt laut einer Pressemitteilung Pastoralreferentin Verena Sayer, die ab dem 1. September ihr Büro im Pfarrhaus in Neukirch beziehen wird. Die 28-Jährige kommt ursprünglich aus Horb am Neckar, am Rande des Schwarzwalds. Zum Studium der Katholischen Theologie besuchte sie die Universität in Tübingen und absolvierte anschließend ihre dreijährige Berufsausbildung zur Pastoralreferentin in Tettnang.

Ihre Arbeitsfelder werden schwerpunktmäßig die Firmvorbereitung und die Jugendarbeit im Argental sein, heißt es in der Mitteilung der Seelsorgeeinheit Argental weiter. Da die Stadt Tettnang jedoch im Herbst außerdem noch die Abgänge von Pfarrer Hagmann und Diakon Hagelstein verkraften müsse, die beide in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden, habe sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart zu einer Art Pilotprojekt entschieden: Verena Sayer werde zusätzlich zu ihrer Arbeit im Argental zunächst auch noch die Firmvorbereitung in Tettnang mitübernehmen. Dieses Projekt sei vorläufig erstmal auf ein Jahr angelegt, sodass im Sommer 2021 überprüft werden könne, ob diese Kombination sinnvoll sei.

Diese Aufgaben hatte sie laut der Mitteilung auch in den vergangenen Jahren in Tettnang. „Die Begleitung von Jugendlichen, sei es auf dem Weg zur Firmung oder in der Jugendarbeit, liegen Frau Sayer sehr am Herzen, da sie selbst aktiv in ihrer Heimatgemeinde war“, heißt es weiter.

Außerdem werde sie am Montfort-Gymnasium in Tettnang Religionsunterricht geben. Die Seelsorgeeinheit Argental freue sich auf das neue Mitglied des Pastoralteams und besonders darauf, dass nun auch personell in die Jugendarbeit investiert werde.