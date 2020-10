Verena Bentele zeigt ihren Lieblingsort bei Tettnang

Für das TV-Format „Marianne Kreuzer trifft...“ spricht die Tettnanger Ehrenbürgerin Verena Bentele am Sonntag, 25. Oktober, um 16.45 Uhr mit Kreuzer vom „Bayerischen Rundfunk“ über ihre Besteigung des Kilimandscharo. Des Weiteren verrät die zwölfmalige Paralympics-Siegerin, welche Rolle Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Leben spielt. Die 38-Jährige ist von Geburt an blind. Auch nach ihrer sportlichen Laufbahn hat sie eine glänzende Karriere gemacht und ist heute Präsidentin des VdK, des größten deutschen Sozialverbands.

Als Lieblingsorte hat die gebürtige Lindauerin den Bodensee, den Biohof ihrer Eltern in Tettnang-Wellmutsweiler und den Pfänder gewählt.