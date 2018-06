Verena Bentele verlässt den Münchner Stadtrat

Halbherzigkeit ist ihre Sache nicht. Wenn Verena Bentele etwas anpackt, dann mit vollem Einsatz. Das hat die Tettnanger Ehrenbürgerin in ihrer Sportlerkarriere zu einer der erfolgreichsten Paralympics-Teilnehmerinnen aller Zeiten gemacht – und sie in ihrer politischen Karriere nun dazu bewogen, ihr Amt als Münchner Stadträtin aufzugeben, um sich voll auf ihre Aufgabe als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung zu konzentrieren.

„Auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht beiden Aufgaben gleichzeitig so gerecht werden kann, wie ich es gerne möchte“, sagt Verena Bentele gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Allein als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung sei sie pro Woche 60 bis 70 Stunden im Einsatz – nicht nur in Berlin, sondern auch auf vielen Veranstaltungen in ganz Deutschland und darüber hinaus. Mit den Präsenzterminen des Münchner Stadtrats und der Ausschüsse, denen sie angehört, habe sich das kaum noch oder nur sehr schwer vereinbaren lassen, so die 32-Jährige.

Die Entscheidung, das Amt als Stadträtin bereits knapp ein Jahr nach ihrer Wahl wieder aufzugeben, sei ihr sehr schwer gefallen, denn: „Ich lebe gerne in München und habe die Aufgabe sehr gerne wahrgenommen. Kommunalpolitik ist auch ein spannener Kontrast zur Bundespolitik, weil man Ergebnisse sehr konkret und schnell sieht.“

In den Münchner Stadtrat gewählt worden war Verena Bentele zwar erst im März 2014 und damit zwei Monate, nachdem die Bundesregierung sie zur Behindertenbeauftragten ernannt hatte. Auf der Kandidatenliste der SPD stand sie allerdings schon, bevor die Anfrage aus Berlin kam – weshalb sie dann kurz vor der Wahl auch keinen Rückzieher mehr machen wollte. „Ich hab’ damals gesagt, ich probier’ beides“, so Bentele. Ein Vorhaben, das sich im Nachhinein dann doch als etwas zu ambitioniert herausgestellt hat.

Für Alexander Reissl, den Fraktionschef der SPD im Münchner Stadtrat, ist das Ausscheiden von Verena Bentele ein Verlust: „Mit dem Gewicht, das ihre Stimme insbesondere in Fragen der Inklusion und Chancengleichheit hat, hätte sie sicherlich auch in unserer Stadt noch wichtige Arbeit leisten können“, zitiert ihn die Deutsche Presse-Agentur dpa.