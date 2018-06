Verena Bentele stellt ihr neues Buch vor

Im Frühjahr ist Verena Benteles erstes Buch „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ erschienen, das sie am Sonntag, 20. Juli, um 11 Uhr in der Stadtbücherei Tettnang vorstellt. In einer Mischung aus Autobiographie und Ratgeber erzählt sie von ihrem Alltag als blinde Frau. Verena Bentele stellt aber auch ein Modell zur Selbstmotivation und zum Erreichen persönlicher Ziele vor. Vertrauen in andere und sich selbst steht dabei im Zentrum.

Ihre sportlichen und beruflichen Erfolge belegen eindrucksvoll, dass hier eine Frau schreibt, die weiß, wovon sie spricht. Den Abschluss des Buches bildet Verena Benteles ganz persönliche „Blindipedia“. Hier schreibt sie von A bis Z über all die Dinge, die sie als Blinde von Sehenden gefragt wurde und wird. Verena Bentele ist in Wellmutsweiler aufgewachsen und zählt mit zwölf Goldmedaillien zu den weltweit erfolgreichsten Teilnehmerinnen der Paralympics. Seit einigen Monaten arbeitet Bentele als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung in Berlin. Sie lebt aber auch in München, wo sie mit zahlreichen Stimmen in den Stadtrat gewählt wurde. Zu alldem ist sie auch weiterhin sportlich aktiv. Erst kürzlich absolvierte sie auf dem Tandem mit Alex Heim den 540 Kilometer langen Radmarathon in Trondheim/Norwegen.

