Verena Bentele ist neue Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, Verena Bentele, ist seit dem Jahreswechsel die neue Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung für 2023 und 2024. Sie übernimmt das Amt von ihrem Vorgänger Michael Groß, Präsident des AWO Bundesverbandes, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Kinder sollen nicht in Armut aufwachsen

Die aus Wellmutsweiler stammende Verena Bentele ist seit 2018 VdK-Präsidentin, zuvor war sie Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Vor ihrer politischen Laufbahn war die 40-Jährige erfolgreiche Leistungssportlerin im Langlauf und Biathlon und gewann unter anderem zwölf Mal Gold bei den Paralympics. Bentele ist von Geburt an blind.

„Ich freue mich sehr darüber, dass ich in den nächsten zwei Jahren als Sprecherin des Bündnisses Kindergrundsicherung der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen eine deutliche Stimme geben kann. Die Zukunft von Kindern darf nicht von der finanziellen Situation der Eltern bestimmt werden. Jedes Kind, das in Deutschland aufwächst, hat ein Anrecht auf eine unbeschwerte Kindheit jenseits von Armut und fehlenden Möglichkeiten für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe“, so Bentele.