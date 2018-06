„Ungewohnt Schwarz-Weiß“ heißt die Ausstellung des Vereins Kunst & Kultur rund um Karsee, die am Freitag, 11. Juli, um 19 Uhr in der „Treppenhausgalerie Karsee“ in der alten Schule (Seestraße 13) eröffnet wird. Gezeigt werden Werke von zwölf Künstlern, unter anderem von Silke Sautter-Walker aus Tettnang. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.