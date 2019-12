Verein krönt seine Schützenkönige

Bei Weißwürsten, spritzigen Getränken und zünftiger Musik fand kürzlich die Siegerehrung des Tannauer Vereineschießens im Schützenhaus in Herishäusern statt. Den Hauptpreis für den besten Schuss ergatterten sich Max Vollmer im Luftgewehr und Jörg Reihs mit dem Kleinkalibergewehr.

Auch dieses Jahr hattte der Schützenverein Tannau wieder zum „Original Tannauer Vereineschießen“ ins Schützenhaus nach Herishäusern geladen. Trotz den Problemen mit der schriftlichen Zustellung der Einladungen sind dieses Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer dem Ruf gefolgt, teilt der Verein mit. Insgesamt haben 202 Teilnehmer in der Disziplin Luftgewehr sowie 103 Teilnehmer in der Disziplin Kleinkaliber-Gewehr um den besten Schuß gerungen. Während der fünf Wochen des aktiven Schießbetriebes kämpften die Teilnehmer um den besten Teiler – der maschinell ermittelten Abweichung in Hunderstel-Millimeter aus der perfekten Mitte. Diese Herausforderung haben Max Vollmer vom SV Jedermannturnen mit einem 10,9 Teiler beim Luftgewehr sowie Jörg Reihs von der Theatergruppe Tannau mit einem 39,2 Teiler in der Disziplin Kleinkalibergewehr am besten gemeistert. Belohnt wurden die beiden für diese Top-Ergebnisse mit einem Gutschein für einen Zeppelinrundflug im Bodenseekreis, überreicht durch Josef Kramer und Paul Ray, erklärt der Verein weiter in der Pressemitteilung.

Die Ehrenscheibe, handbemalt mit einem Porsche Diesel von 1960, einem Traktor aus Friedrichshafener Produktion, sicherte sich Günther Martin vom Stammtisch Schöre mit einem Teiler von 11,1, vor Josef Benzinger vom Gesprächskreis für dörfliches Leben mit einem 55,7 Teiler sowie Nicole Lebioda von den Wiesertsweiler Schlappendenglern mit einem 62,8 Teiler. Der Wanderpokal für das beste Mannschaftsergebnis ging dieses Jahr an Walter Spinnenhirn, Franz Heilig, Konrad Thanner und Finn Spinnenhirn vom SV Jedermannturnen mit einem Gesamtergebnis von 188,8 Teilern.

Die anderen Gewinner wurden neben Einkaufsgutscheinen auch mit Gutscheinen für den „Startdeal“ beim Tannauer Vereineschießen im nächsten Jahr belohnt. Außerdem wurden die durchweg guten Ergebnisse in der Mannschaftswertung mit einem Einkaufswert beim Getränkestadel Heine honoriert. Unabhängig vom Ergebnis wurde den Vereinen mit der höchsten Teilnehmerzahl mit einer Finanzspritze in die Vereinskasse gedankt. Das waren der Ski-Club Obereisenbach mit 39 Startern, gefolgt vom Fischereiverein Neukirch mit 26 Startern und die Gruppe Am Hölzele mit auch noch 22 Startern.