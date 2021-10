Verein bestätigt Vorstand im Amt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich „zwei Jahreshauptversammlungen in einem Zuge“ standen am 24.09.2021 bei der SG Argental auf dem Programm, die ausgefallenen Termine aus dem Jahre 2020 und aus dem Frühjahr 2021 wurden in der Argentalhalle Laimnau nachgeholt.

Nach der Begrüßung gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder Georg Kurz, Rita Vix-Gwinn, Sylvia Teichmann, Raimund Moll und Ignaz Pfluger.

Im Anschluss wurden folgende Mitglieder für ihre 25-jährige Treue geehrt: Petra Hirscher, Angelika Schuster, Benedikt Bereuter, Leander Egger, Florian Hirscher, Fabian Wellhäuser, Jens Baier, Siegfried Hellmann, Manuel Kraft, Jonas Schäfer, Simon Heimpel, Julian Litz, Marian Rundel und Rainer Wicker, Angelika Auer, Judith Kollmann, Kathrin Zürn, Chantal Seider, Isabelle Seider und Ursula Weiss.

Eine besondere Ehrung lag dem Vorsitzender Wolfgang Klemm am Herzen, denn nach über 20 Jahren als Abteilungsleiterin der Abteilung Gymnasitik gab Sybille Weiss ihr Führungsamt in jüngere Hände, in die von Steffi Breuer und Johannes Leierseder. Klemm bedankte sich mit einem Geschenk.

In seinen beiden Jahresberichten informierte Vorsitzender Wolfgang Klemm stolz über die aktuellen Mitgliederzahlen. In den letzten 10 Jahren konnte die SG Argental einen Zuwachs von über 200 Personen verzeichnen und kratzt nun mit 993 Mitgliedern an der magischen 1000er Marke. Klemm vermeldete sogar einen Zuwachs von 27 Mitgliedern während der „schlimmsten“ Zeit.

Zur Vertiefung der Kooperation Schule und Verein hat die SG Argental auch weiterhin eine FSJ Stelle (Freiwilliges soziales Jahr) besetzt. Nach Tim Schellhaase hatte dieses FSJ-Amt in 2020/21 Emma Brugger inne und sie fand im neuen Schuljahr ihre Nachfolgerin in Leonie Wölfle. Ende 2019/Anfang 2020 konnte das Funktionsgebäude Oberlangnau endgültig fertig gestellt werden, Klemm bedankte sich bei den Bauleitern Christioph Bohner und Matthias Dingler und verneigte sich vor den über 2000 geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Mitglieder. Mit Hilfe von Sponsoren konnte ein neuer Vereinsbus angeschafft werden.

Kassier Werner Ruetz vermeldete für 2019 und 2020 trotz der schweren Zeit einen positiven Jahresabschluss. Die Kassenprüferinnen Renate Völkle und Marlies Dirlewanger bestätigten Ruetz eine einwandfreie Kassenführung.

Die anschließenden Wahlen bestätigten die kpl. Führungsriege einstimmig in ihren Ämtern: 1. Vorsitzender heißt weiterhin Wolfgang Klemm, 2. Vorsitzender und Kassier Werner Ruetz.

Als Geschäftsführerin fungiert weiterhin Annette Bentele, Matthias Baier ist für das Marketing und Sponsoring verantwortlich. Im Förderverein löst Nadine Hirscher Meike Preuß als Kassiererin ab und steht dem Verein zukünftig in Steuerfragen zur Seite.