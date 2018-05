Verdächtiger spielt Telekom-Techniker

Als Servicetechniker der Telekom hat sich, wie erst nachträglich bekannt wurde, bereits am Freitagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, ein unbekannter Mann ausgegeben und dadurch erreicht, in den Keller eines Wohnhauses im Nicolausweg in Tettnang eingelassen zu werden.

Dort sah er sich laut Polizei mutmaßlich den Telefonanschluss an und verließ, vermutlich weil er von der Wohnungsinhaberin begleitet wurde, ohne weitere Maßnahmen wieder das Gebäude. Bei einer Nachfrage bei der Telekom stellte sich heraus, dass von dort kein Servicetechniker im Einsatz war. Der Unbekannte trug einen blauen Mantel und sprach akzentfreies Deutsch.