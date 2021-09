Verbraucher müssen Zählerstände selbst ablesen

Der Strom- und Gasnetzbetreiber Regionalwerk Bodensee Netze sendet ab 10. Dezember allen Haushalten ein Schreiben zur diesjährigen Zählerablesung zu. Bis zum 31. Dezember 2021 müssen Verbraucher ihren Zählerstand abgelesen und dem Regionalwerk mitgeteilt haben – über Smartphone oder Tablet per QR-Code, über das Internet auf einer speziellen Webseite oder portofrei per Post durch eine Antwortkarte. Eine Ablesung bei durch einen Mitarbeiter des Regionalwerks wird es so wie bereits 2020 laut Pressemitteilung des Energieversorgers nicht mehr geben.

Und auch Verbraucher, die kein Strom- oder Gaskunde bei der Regionalwerk Bodensee sind müssen ihren Zählerstand übermitteln, denn die Regionalwerk Bodensee Netze ist als Strom- und Gasnetzbetreiber sowie „Messstellenbetreiber“ in der Region für die technische Stromversorgung und damit die Zählerstanderfassung gesetzlich verantwortlich.