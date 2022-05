Verbot von Dumping-Preisen gefordert

Niedriglöhne gehören für viele Menschen weltweit oft zum Alltag. Globale Lieferketten sind geprägt von ungleichen Machtverhältnissen. Und die meisten Importeure und Händler interessieren sich nicht für die Lebensbedingungen von Produzenten im globalen Süden. Rund um den Weltladentag am 14. Mai will sich der Tettnanger Weltladen der bundesweiten Aktion anschließen. Das schreiben die Betreiber und fordern ein Verbot von Dumping-Preisen.

Das Motto des Weltladentages 2022 heißt „Mächtig unfair!“. Begleitend dazu will das Team des des Tettnanger Ladens am Samstag, 14. Mai, 9 bis13 Uhr eine Ausstellung auf dem Bärenplatz zeigen. Auch in der Storchenstraße und auf der homepage (www.weltladen-tettnang.de) gibt es zum Thema Informationen. Rund 460 der rund 900 Weltläden in Deutschland sind Mitglied im Weltladen-Dachverband, der die Kampagne angestoßen hat. Seit 1996 wird gleichzeitig mit dem Internationalen Tag des Fairen Handels dieser politische Aktionstag durchgeführt. Die Anliegen des fairen Handels sollen kommuniziert werden.

Nach Angaben des Weltladen-Teams zeigt sich im Laden in der Storchenstraße: Sobald die Produzenten von Kaffee, Schokolade oder Schmuck ein Gesicht bekommen und nicht mehr anonyme und austauschbare Handelspartner bleiben, wird die Frage nach gerechtem Lohn wichtig. Dumping-Preise, die nicht einmal die Produktionskosten decken, müssen ihrer Meinung nach verboten werden. Stattdessen brauche es eine gerechte Verteilung der Gewinne entlang der Lieferkette und existenzsichernde Einkommen weltweit. Damit werde zudem vielfältige Umweltzerstörung sowie Kinderarbeit verhindert und Bildung für die Zukunft ermöglicht, schreiben die Leute des Weltladens abschließend.