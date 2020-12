Veranstalter des Neuhäusler Weihnachtsschoppens sammeln für Verein

Der Neuhäusler Weihnachts-Schoppen, der jährlich von den Familien der Firmen KFZ-Brugger und Schreinerei Brugger zusammen mit Anwohnern auf die Beine gestellt wird, kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in der gewohnten Art stattfinden. Den Erlös des Weihnachtsschoppens von 2019 haben die Veranstalter auf 2800 Euro aufgestockt und dem Verein Tuberöse Sklerose Deutschland (TSD) zukommen lassen. Um auch in diesem Jahr Spenden generieren und den Verein unterstützen zu können, wurde bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ein Spendenkonto mit dem Titel „Weihnachtsschoppen“ eingerichtet. Unter der Nummer DE 76 6519 1500 0235 5060 01 bitten die Veranstalter um Spenden, die Ende Januar dem Verein überwiesen werden. Tuberöse Sklerose ist eine komplexe Systemerkrankung mit tumorartigen Veränderungen in fast allen Organen. Die erbliche Erkrankung wirkt sich vor allem im Nervensystem und auf der Haut aus. Laut Pressemitteilung der Bruggers schätzt man heute, dass eine von 7000 bis 8000 Personen an dieser Krankheit leidet. Möglicherweise ist die Anzahl weitaus größer, da sich bei vielen Betroffenen die tuberöse Sklerose kaum merklich äußert und nur genetisch schlummert. Der Verein TSD betreut Betroffene und deren Angehörige im gesamten deutschsprachigen Raum. Foto: Brugger