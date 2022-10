Verabschiedung von der Realschule Tettnang in den Ruhestand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Ende des letzten Schuljahres läutete nicht nur die Sommerferien ein, sondern auch das Ende des Arbeitslebens zweier Kolleginnen an unserer Schule.

Am letzten Schultag konnten sich die Schüler/innen im Rahmen des Schülergottesdienstes von Frau Dubke und Frau Voigt verabschieden, anschließend fand eine Feier im Rahmen des Kollegiums statt. Beate Voigt, die gute Seele des Sekretariats, arbeitete bereits seit 1989 an der Realschule Tettnang und kannte einige Lehrer/innen noch aus ihrer Zeit als Schüler/innen. Mit ihrer Ausbildung als Facharbeiterin für Schreibtechnik brachte sie die perfekten Qualifikationen für die Arbeit als Schulsekretärin mit.

In ihren 33 Jahren an der Schule gab es viele Veränderungen, vier Sekretärinnen, fünf Konrektoren und vier Rektoren sowie unzählige neue Lehrer/innen kamen und gingen, doch Frau Voigt blieb und hielt die Schule durch ihre gute Organisation am Laufen. Nun weht ein neuer Wind im Sekretariat, mit Frau Aline Reschke und Simone Miller ist es wieder voll besetzt. Im Namen der Schulgemeinschaft bedanken wir uns für die schöne Zeit, das große Engagement, wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass beide ihren Ruhestand genießen.