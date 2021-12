Verabschiedung nach 23 Jahren von der Realschule Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich die Schulgemeinschaft der Realschule Tettnang von ihrem langjährigen Hausmeister Michael Füsfa.

1990 kam der gelernte Schweißer und Metzger mit Frau und Tochter aus Rumänien nach Deutschland, wo er sich, nach Anstellungen in verschiedenen Teppichfirmen und in einem Haushaltwarengeschäft, 1998 an der Realschule Tettnang als Hausmeister bewarb und seine Berufung fand.

Mit seinen vielseitigen Kenntnissen und Begabungen konnte er jedes Problem im Nu lösen und hatte stets ein offenes Ohr für jedes Anliegen.

Trotz seiner vielen Aufgabenbereiche von Pflanzenpflege, über Reparaturen aller Art bis zur Überwachung der Eingangstür in den Pausen, um nur einen kleinen Teil der Tätigkeiten zu nennen, war Herr Füsfa immer zur Stelle und stand jedem in den letzten 23 Jahren mit Rat und Tat zur Seite.

Die Verabschiedung fand am 16. Dezember am frühen Abend im Hof der Realschule statt. Lichterketten und ein Feuer trugen zu der festlichen Stimmung bei. Neben einer Rede des Schulleiters Herr Stohr, wurde ein Sketch von einigen Kolleg/innen aufgeführt und das Kollegium trug eine Gesangseinlage vor. Anschließend wurden verschiedene Abschiedsgeschenke überreicht.

Herr Füsfa hinterlässt große Fußstapfen, in die unser neuer Mann für alles, Philipp Ummenhofer, nun hineinwachsen muss. Allerdings machen wir uns keine Sorgen, dass ihm dies gelingt, denn er hat ja vom Meister gelernt.

Wir bedanken uns für all die Jahre und wünschen Herrn Füsfa, dass er in der kommenden Zeit in Gesundheit und ohne Sorgen sein Rentnerdasein genießen kann.