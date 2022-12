VdK Kressbronn feierte Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte die Vorsitzende des VdK Ortsverbandes, Frau Liane Herrling, endlich wieder zur beliebten Adventsfeier am 3. Dezember in die Festhalle Kressbronn einladen. Rund 140 Mitglieder folgten der Einladung und verbrachten ein paar festliche und gesellige Stunden miteinander.

Die Vorsitzende begrüßte die Gäste, namentlich den Bürgermeister, Herrn Daniel Enzenperger, Frau Wiltrud Bolien vom Landratsamt Bodenseekreis-Sozialplanung in der Seniorenhilfe, den Kreisvorsitzenden des VdK, Herrn Reinhard Vochezer, den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Herrn Ulrich Adt sowie die Vorsitzenden der VdK Ortsverbände Langenargen und Eriskirch. In den Mittelpunkt ihrer Ansprache stellte sie das Motto „Verschenken Sie Zeit“. Zeit, um liebe Menschen nach den zurückliegenden Einschränkungen wieder in die Arme zu nehmen und auch Zeit für sich selbst.

Bürgermeister Enzensperger würdigte das Engagement des Vorstandes des VdK Kressbronn und dankte für die geleistete Arbeit. Er verschaffte den Anwesenden einen Überblick über die Maßnahmen, die in den letzten Jahren unternommen wurden, um die Barrierefreiheit in der Gemeinde Kressbronn voran zu bringen.

Grußworte sprachen auch Frau Bolien und Herr Vochezer. Mit einer Weihnachtsgeschichte erfreute Herr Pfarrer Adt und – aus den Reihen der VdK Mitglieder – Herr Manfred Aumiller aus Tettnang mit Gedichten. Zur Geselligkeit beigetragen haben Herr Ralph Kolars mit seiner Bauchrednerpuppe Reini sowie die Jungen Oldies, die den Nachmittag musikalisch mit festlichen Weisen bereichert haben.

In ihrem Schlusswort dankte Frau Herrling den Sponsoren der Veranstaltung, so Firma Fränkel in Friedrichshafen, Firma Dehner in Eriskirch, Firmen Lidl, H&S Teefabrik, Bäckereien Berkmüller und Rundel sowie Familie Willmann/Birkenhof in Kressbronn. Ebenso bedankte sie sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging die Adventsfeier zu Ende, bei der die Freude am Zusammensein spürbar war.