Vaude will weiterhin mit dem Deutschen Alpenverein kooperieren

Das Outdoor-Unternehmen Vaude mit Sitz in Obereisenbach und der Deutsche Alpenverein (DAV)arbeiten seit rund 20 Jahren eng zusammen – und wollen dies auch weiterhin tun. Die Kooperation wurde kürzlich bis Ende 2025 verlängert, wie das Unternehmen mitteilt.

Vaude-Chefin Antje von Dewitz, DAV-Präsident Josef Klenner und DAV-Geschäftsführer Olaf Tabor (von links) besiegeln die weitere Zusammenarbeit. (Foto: Vaude/DAV)

Die im September 2002 begründete Partnerschaft habe sich im Laufe der Jahre zu einer starken Seilschaft entwickelt, heißt es weiter. Als offizieller Ausrüster stattet Vaude alle DAV-Lehrteams und zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder mit Bekleidung und Ausrüstung aus. Aber auch beim Thema Umweltschutz gibt es eine enge Zusammenarbeit, teilt das Tettnanger Familienunternehmen mit.

Nun wurde die Kooperation bei einem kleinen Festakt am Firmensitz in Obereisenbach vertraglich erneut verlängert.

Dieser gemeinsame Weg über bald 20 Jahre ist schon außergewöhnlich, und zeigt, dass wir uns perfekt ergänzen. Uns verbinden viele gemeinsame Ideale, eine gemeinsame Wertebasis,

erklärte DAV-Präsident Josef Klenner.

Auch Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz bekräftigte die Zusammenarbeit: „Der DAV zeigt, wie Bergsport naturverträglich gestaltet werden kann. Es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, um Klimaschutz, und eine Verantwortung für nachfolgende Generationen. Wir sind ein Teil der Bergsport-Community, also wollen wir unseren Beitrag als Ausrüstungs-Hersteller liefern und zudem unsere Kunden zu einem nachhaltigen Umgang mit und in der Natur sensibilisieren.“

Seit fast 20 Jahren arbeiten der DAV und der Tettnanger Outdoor-Ausrüster Vaude bereits zusammen. (Foto: Vaude/DAV)

Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie seien die Berge als Erholungsraum stark gefragt, was in einigen Bereichen eine Besucherlenkung unumgänglich mache, heißt es in der Pressemitteilung. Beispiele hierfür seien boomende Sportarten wie Klettern, Skitouren oder (E-)Mountainbiken. Sowohl Vaude wie auch der DAV wollen hier durch Aufklärungsarbeit und Kampagnen zu einer naturverträglichen Sportausübung in den Bergen beitragen.