Vaude verbannt schädliche Chemikalien

Der Tettnanger Outdoor-Hersteller Vaude hat 2015 das Greenpeace Detox Commitment unterschrieben. Das Ziel: bis 2020 sollten bedenkliche Chemikalien konsequent aus dem Herstellungsprozess eliminiert werden. Das Unternehmen erläutert in einer Pressemitteilung, was sich seitdem getan hat. So ist etwa die Bekleidungskollektion von Vaude seit 2018 PFC-frei. Seit 2020 gelte dies auch für sämtliche Schuhe und Rucksäcke.

Insgesamt sieben von elf schädlichen Substanzgruppen seien bereits vollständig aus der Produktion beseitigt, bei vier weiteren ist die Outdoor-Marke laut eigener Aussage weit vorangekommen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen, schädliche Chemikalien vollständig aus der Produktion zu verbannen“, erklärt Bettina Roth, Leiterin Qualitätsmanagement bei Vaude

Die Anstrengungen finden auch Anerkennung: „Vaude nimmt seine unternehmerische Sorgfaltspflicht ernst und ist damit ein lebendes Beispiel dafür, dass Transparenz und Regulierung globaler Lieferketten möglich ist“, so Viola Wohlgemuth von Greenpeace.

Neben der Vermeidung bedenklicher Chemikalien hat sich Vaude auch dazu verpflichet, verantwortungsvolle Geschäftsmodelle für nachhaltigeren Konsum zu schaffen. Daher arbeite man schon seit Jahren daran, die Herstellungsprozesse in der gesamten Lieferkette so sauber und sicher wie möglich zu gestalten. Vaude ist seit 2001 Partner des Bluesign-Systems und folgt damit einem der strengsten Nachhaltigkeitsstandards für Textilien. Dennoch gab und gibt es kritische Substanzgruppen, die mangels Alternativen zugelassen sind und verwendet werden, heißt es weiter. Deren Einsatz und Verwendung sei zwar über Grenzwerte geregelt, dennoch habe man sich vorgenommen, auch diese Chemikalien freiwillig Schritt für Schritt zu eliminieren. „Als Greenpeace 2012 mit der Detox-Kampagne die Outdoorbranche ins Visier nahm, sahen wir eine große Chance darin, dass sich endlich branchenübergreifend etwas bewegt und Alternativen für bedenkliche Chemikalien entwickelt werden. Als einzelne mittelständische Marke hatten wir bis dato nicht genug Einfluss bei den Materialherstellern“, so Antje von Dewitz, Vaude-Geschäftsführerin, rückblickend.

Leider musste Vaude in der Winter-Kollektion 2020 bei zwei Wetterschutzjacken und -hosen auf eine PFC-haltige Ausrüstung zurückgehen, da die wasserabweisende Eigenschaft mit den PFC-freien Varianten nicht erreicht werden konnte. Ab 2021 erreiche man diese Funktionalität aber mit der PFC-freien Ausrüstung wieder, versichert Vaude.