Vaude setzt sich ehrgeiziges Ziel

Seit 2012 ist Vaude am Firmenstandort in Tettnang klimaneutral – nun geht es einen großen Schritt weiter: Zukünftig sollen alle Produkte weltweit klimaneutral hergestellt werden. Mit den sogenannten Science Based Targets (SBT) möchte Vaude seinen Beitrag dazu leisten, dass die globale Erderwärmung entsprechend der Ziele des Pariser Klima-Abkommens auf maximal anderthalb Grad beschränkt wird, teilt das Unternehmen in der Pressemitteilung mit. Vaude ist eines von rund 680 Unternehmen weltweit und von 29 Unternehmen in Deutschland, die sich der Initiative Science Based Targets (SBT) angeschlossen haben.

Vaude hat nun zwei Jahre Zeit, um sich ein umfassendes Ziel mit den entsprechenden konkreten Teilzielen zu setzen, die von der Initiative regelmäßig überprüft werden. Mit Hilfe eines schrittweisen Stufenplans wird Vaude zunächst die Energieverbräuche seiner rund 45 Produzenten aus der globalen Lieferkette inklusive der vorgelagerten Materialherstellung erfassen und CO -Emissionen sukzessive reduzieren. Im Fokus stehen dabei der Umstieg auf erneuerbare Energien sowie die Verwendung ressourcenschonender Materialien für die Herstellung der Produkte, heißt es weiter.

So sollen bis 2024 mindestens 90 Prozent aller Vaude-Produkte einen biobasierten oder recycelten Materialanteil von mehr als 50 Prozent haben. Damit verfolgt Vaude das Prinzip der Kreislaufwirtschaft: Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe beziehungsweise durch das Recycling von Materialien werden fossile Ressourcen geschont und CO-Emissionen in der Materialherstellung deutlich reduziert.