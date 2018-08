Vaude setzt auf nachhaltiges Gesundheitsmanagement

Der Outdoor-Hersteller Vaude geht auch bei der Mitarbeiterentwicklung den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wie das Unternehmen mitteilt, wird Mitarbeitern ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement an, das neben zahlreichen Sportkursen auch eine Ernährungsberatung und vieles mehr umfasst. Dieses Angebot dürfen alle Mitarbeiter individuell nutzen, um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu stärken.

„Wir wünschen uns gesunde Mitarbeiter, die achtsam mit sich umgehen”, beschreibt Personalleiterin Miriam Schilling die Motivation des Unternehmens, sich hier zu engagieren und so in die Mitarbeiter zu investieren. Die „Auszeit“, wie das betriebliche Gesundheitsmanagement intern genannt wird, orientiere sich an einem maßgeblichen Faktor: Im Mittelpunkt stünde ein ganzheitlicher Blick auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter – und das seit 2015. Heute können die Mitarbeiter kostenlos aus mehr als 150 Veranstaltungen wählen und sich ihr persönliches Gesundheits- und Fitnesspaket schnüren. Parallel dazu wurden die Arbeitsplätze ergonomisch ausgestattet.

Sportkurse sind das Kernstück des betrieblichen Gesundheitsmanagments. Sie finden entweder in der Mittagspause, morgens sehr zeitig oder zum Feierabend im betriebseigenen Auszeit-Raum statt. So können die Teilnehmer ihre sportliche Aktivität flexibel in den Tagesablauf integrieren und Beruf und Freizeit stimmig vereinbaren. Das Spektrum reicht von Yogaeinheiten bis hin zu Funktionsgymnastik. Das Besondere: Die Kurse werden von Mitarbeitern für ihre Kollegen durchgeführt. Eigenen Angaben zufolge unterstützen externe Experten das interne Team und komplettieren das Portfolio. Sportwissenschaftler Max Maibach habe beispielsweise bei Vaude Crossfit-Kurse angeboten und dabei einen Fokus auf die positiven Effekte des Gemeinschaftserlebnisses gelegt. Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Sarah Bittner referiert zu Wunschthemen. Sie hat auch die betriebseigene Bio-Kantine ernährungsphysiologisch beraten.

Ob ergonomische Arbeitsplätze, Kurse zur Rauchentwöhnung, Gesundheit durch gute Ernährung oder eben Sport in vielen Spielarten: Die Auszeit passe perfekt zur Philosophie von Vaude, schreibt das Unternehmen. Mitarbeiter würden für sich selbst und ihr Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln. Das spiegle sich auch im Arbeitsleben wider. Mitarbeiter, die im Einklang mit sich sind, kommunizieren offener und gehen berufliche Herausforderungen positiv an. Die Zahlen bestätigen dies: 2017 lag ein Vaude Mitarbeiter mit durchschnittlich 9,5 Krankheitstagen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 15,1 Tagen, schreibt das Unternehmen. Somit habe sich die Auszeit als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie etabliert und bilde für Mitarbeiter einen wichtigen Baustein für ihre persönliche Work-Life-Balance.