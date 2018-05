Vaude sahnt erneut GreenTec Award ab

Für seine innovativ-nachhaltige Outdoor-Ausrüstung hat Vaude den GreenTec Award 2018, einen der weltweit bedeutendsten Umweltpreise, in der Kategorie „Sports by Jack Wolfskin“ erhalten. Die Auszeichnung wurde am vor kurzem bei einer feierlichen Preisverleihung im ICM in München verliehen. An der Gala nahmen mehr als 1000 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik teil. Vaude erhält den GreenTec Award für die neue, durch und durch nachhaltige Green Shape Core Collection, die, eigenen Angaben zufolge, auf innovative Materialien aus der Natur setzt und Lösungen für globale Probleme wie Mikroplastik bietet.

Von Vaude nahmen Lara Delle und Greta Stehling, die maßgeblich an der Entwicklung der Green Shape Core Collection beteiligt waren, den Preis entgegen. Die Kollektion wurde dem Publikum in einer Tanz-Show präsentiert.

Die GreenTec Awards wurden zum elften Mal vergeben. In insgesamt zwölf Kategorien wurden die weltweit besten Projekte ausgezeichnet, die sich für Umwelt- und Ressourcenschutz engagieren und einen nachhaltigen Lebensstil alltagstauglich machen,fasst Vaude in der Pressemitteilung zusammen. In der Kategorie „Sports by Jack Wolfskin“ sind demnach Produkte ausgezeichnet worden, die einen besonderen Beitrag zur Schonung der Umwelt leisten und dabei einen herausragenden Innovationsgrad aufweisen. Die finale Entscheidung wurde von der interdisziplinären 75-köpfigen Expertenjury getroffen, die sich aus unabhängigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Medien zusammensetzt.

„Dies ist eine großartige Anerkennung für unser nachhaltiges Engagement, das von unserem ganzen Team mit viel Herzblut getragen wird. Mit unserer Green Shape Core Collection bieten wir Produkte, die globalen Problemen - wie Ressurcenverschwendung, Umweltverschmutzung oder Mikroplastik in den Meeren - entgegenwirken und zudem Lösungsansätze für diese drängenden Herausforderungen beinhalten. Das zeigt eindrücklich, dass wir durch nachhaltige Konzepte innovative und zukunftsfähige Lösungen finden,“ freut sich Antje von Dewitz, Vaude Geschäftsführerin.

Auch Kuhmilch kommt zum Einsatz

Vaude erhält den GreenTec Award bereits zum zweiten Mal: 2016 wurde das Unternehmen für den nachhaltigen Umbau des Firmensitzes in Tettnang ausgezeichnet. Mit der Green Shape Core Collection bietet Vaude eine nachhaltige Outdoor-Ausrüstung. Vaude hat für diese Kollektion Materialien entwickelt, die funktionell und umweltfreundlich sind. Die Kollektion besteht aus 19 Produkten. Rund 90 Prozent der textilen Materialien sind biobasiert, recycelt oder reine Naturmaterialien, schreibt Vaude. Dabei kämen auch unkonventionelle Rohstoffe wie Kuhmilch, Holz oder Rizinusöl zum Einsatz.