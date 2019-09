Vaude nimmt am globalen Klimastreik teil

Am globalen Klimastreik „Fridays for Future“ am 20. September hat auch Vaude teilgenommen. Das Unternehmen übernimmt schon seit Langem soziale und ökologische Verantwortung in seinem eigenen wirtschaftlichen Handeln, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Daher begrüße Vaude die „Fridays For Future“-Bewegung, die sich für wirksame Veränderungen in der Klimapolitik engagiert.

„Entrepreneurs For Future“

Entsprechend dem Aufruf #AlleFürsKlima, der sich nicht nur an jede Generation, sondern auch an Unternehmen richtet, ging der Outdoor-Ausrüster mit rund 70 Mitarbeitern in Friedrichshafen auf die Straße. Als Unterstützer der Initiative „Entrepreneurs For Future“ setzt Vaude damit ein maßgebliches Signal von Seiten der Wirtschaft an die Politik, die am gleichen Tag die nächsten Schritte in der Klimapolitik beschloss.