Vaude gewinnt den Marken Award 2019

Der Outdoor-Ausrüster Vaude ist mit dem Marken-Award 2019 ausgezeichnet worden, einem der renommiertesten Marketingpreise Deutschlands. Vaude freut sich über den 1. Platz in der Kategorie „Beste Nachhaltigkeitsstrategie“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Ralf Geiger, Leiter Endverbrauchermarketing, und Manfred Meindl, Leiter Internationales Marketing, nahmen den Preis im Rahmen einer Gala-Feier in Düsseldorf entgegen. Die „Absatzwirtschaft“, Fachzeitschrift für Marketing, und der Deutsche Marketing-Verband (DMV) verleihen diesen Preis jährlich für exzellente Leistungen in der Markenführung.

Rund 1000 Gäste fieberten mit den Nominierten mit. Antje Neubauer, Leiterin Marketing & PR bei der Deutschen Bahn, überreichte Ralf Geiger und Manfred Meindl die Auszeichnung. Seit Jahren verfolge Vaude eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie, die im ganzen Unternehmen verankert sei. „Vaude orientiert den gesamten Produktlebenszyklus seiner Artikel am Leitbild Nachhaltigkeit – mit viel Aufwand, aber auch spürbarem Erfolg”, so die Jury. Mit Green Shape habe das Unternehmen einen eigenen strengen und transparenten Kriterienkatalog für umweltfreundliche und faire Produkte entwickelt, der den gesamten Lebenszyklus des Produkts – vom Design über die Produktion bis hin zu Pflege, Reparatur und Verwertung – umfasse. Darüber hinaus setze sich Vaude für hohe ökologische und soziale Standards in der weltweiten Lieferkette ein.

Das Unternehmen beweise, dass Unternehmen zur Lösung globaler Umweltprobleme beitragen und zudem wirtschaftlich sehr erfolgreich sein können, heißt in dem Bericht weiter. Im hart umkämpften Outdoor-Markt wachse das Tettnanger Unternehmen seit Jahren überdurchschnittlich. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung für unsere nachhaltige Strategie, die wir bei Vaude alle mit viel Herzblut verfolgen. Unser ganzes Team hat dazu beigetragen, dass wir uns sehr erfolgreich als nachhaltige Marke positionieren konnten”, so Ralf Geiger.