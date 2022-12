Vaude ehrt 33 Jubilare bei Weihnachtsfeier

Glitzernde Sterne, Tannenzweige, knisternde Feuerstellen und der Duft von Glühwein und Punsch sorgten für weihnachtliche Stimmung auf dem Vaude Campus, als vor Kurzem der traditionelle Unternehmenstag mit abendlicher Weihnachtsfeier stattfand. Ein besonderes Highlight war die persönliche Ehrung aller 33 Jubilare für ihren langjährigen Einsatz bei Vaude.

Das Event fand aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens indoor, outdoor und zum Teil auch wahlweise digital statt, so dass jeder die Teilnahme individuell gestalten und sich wohlfühlen konnte, heißt es in einem Bericht von Vaude. Der Tag war gefüllt mit einem vielfältigen Programm: Frühstücksbuffet, Ehrung der Jubilare, Antje von Dewitz‘ Jahresrückblick, gemeinsame Aufräum-Aktion und vieles mehr. Zwischendurch lud ein Pop-Up-Store mit Produkten, die nicht verkauft werden können, zum Beispiel Prototypen oder Fotomuster zum Bummeln ein. Dabei wurden rund 7000 Euro eingenommen, die Vaude an die Hilfsorganisation „Save the Children“ spendet.

Auch in diesem Jahr wurden wieder etliche langjährige Mitarbeitende geehrt, die ihr Zehn-, 20-, 25-, 30- und sogar 35-jähriges Jubiläum feierten. Insgesamt waren es 33 Jubilare, die zum Teil anwesend waren oder digital dazu geschaltet wurden. Geschäftsführerin Antje von Dewitz und Miriam Schilling, Leiterin Personal und Organisation, bedankten sich bei allen mit persönlichen Worten für ihr Engagement. Seit 35 Jahren sind Manuela Rosin aus dem Vertrieb und Brigitte Amann aus der Logistik dem Unternehmen treu. Auf 30 Jahre blickten Carmen Wendler (Manufaktur) und Ilona Gergury (Zoll/Import) zurück. Ihr 25-Jähriges feierten Elke Richter (Fabrikverkauf), Heike Rummel (Vertrieb), Silvia Taube (Export), Christian Schien (Manufaktur), Edwin Egger (Instandhaltung), Sabine Rommelspacher (Retoure), und Martijn Plug (Export). Für 20 Jahre Vaude wurden vier Mitarbeitende geehrt und 17 Kollegen feierten ihr Zehnjähriges.

Vaude blickt auf ein aufregendes und erfolgreiches Jahr, das mit einem großen Meilenstein startete: Seit 1. Januar 2022 ist Vaude weltweit mit allen Produkten klimaneutral. Trotz dem von Krisen geprägten Jahr, von denen auch Vaude unter anderem mit Lieferschwierigkeiten betroffen war, hat das Unternehmen das zurückliegende Jahr sehr erfolgreich mit einem deutlichen Umsatzwachstum von 14,5 Prozent gemeistert. Trotz der positiven Entwicklung blickt Vaude mit Vorsicht ins nächste Jahr, das von einer fortschreitenden Inflation, Rezession und großen weltpolitischen Spannungen geprägt sein wird. Entsprechend umsichtig plant Vaude ein Umsatzwachstum von sechs Prozent.