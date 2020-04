Vaude bietet Plattform für lokalen Lieferservice

Die Ladenschließungen aufgrund der Corona-Krise stellen auch Sportfachhändler als auch Hersteller vor Herausforderungen. Um den Fachhandel in dieser Zeit tatkräftig zu unterstützen, hat Vaude ein ganzes Paket an Maßnahmen auf die Beine gestellt. Ziel ist es, den Fachhandelspartnern trotz geschlossener Geschäfte zu Umsätzen zu verhelfen, sei es durch einen lokalen Lieferservice, durch Unterstützung beim Online-Geschäft oder durch einen kulanten Umgang mit Liefer-Vereinbarungen.

Über eine neue Plattform auf der Vaude Homepage will Vaude eigenen Angaben zufolge Fachhändlern und Vaude Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz ermöglichen, einen lokalen Lieferservice für die Kunden anzubieten. Die Resonanz sei groß – innerhalb weniger Tage hätten sich rund 100 Fachhändler dafür angemeldet.

„Gemeinsam können wir diese schwere Phase durchstehen“, so Markus Schelkle, Leiter Vertrieb Mountain Sports Deutschland bei Vaude in der Pressemitteilung. Im ersten Schritt habe Vaude seit Mitte März die Lieferungen in Absprache mit den Fachhandelspartnern sukzessive gestoppt und Liefertermine angepasst. Seit 1. April liefere Vaude portofrei an Handelspartner in Deutschland und den Nachbarländern, um auch kleine Bestellungen zu erleichtern.

Auf der Homepage hat Vaude eine neue Landingpage lanciert, über die Fachhändler ihren Kunden trotz geschlossener Läden einen lokalen Lieferservice anbieten und darauf aufmerksam machen können.

Vaude ruft die Konsumenten dazu auf, Produkte beim stationären Fachhändler vor Ort zu bestellen und ihn auf diese Weise solidarisch zu unterstützen. „Lokal einzukaufen hilft dem Fachhandel und stärkt zugleich die regionale Wirtschaft, was in diesen Zeiten dringend notwendig ist. Daher möchten wir kreativen Händlern diese neue Plattform bieten und sie dabei unterstützen, ihren Lieferservice an die Konsumenten zu kommunizieren“, so Manfred Meindl, Leiter Internationales Marketing bei Vaude.

Um den Webshop zu stärken und eine Alternative zur fehlenden stationären Beratung im Fachhandel zu bieten, hat Vaude einen Live-Chat eingeführt. Damit haben Kunden die Möglichkeit, sich mit einem Experten von Vaude über bestimmte Produkte auszutauschen. Für Online-Bestellungen über den Webshop hat Vaude den Mindestbetrag für kostenfreien Versand auf 30 Euro gesenkt. Bislang waren es 100 Euro.