Im Zeitraum zwischen Samstagnacht, 2.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, haben Unbekannte insgesamt sieben auf dem Parkplatz des Schwimmbads abgestellte Autos beschädigt, indem sie an den Fahrzeugen Scheibenwischer abbrachen, Seitenspiegel abschlugen und in einem Fall ein Loch in die Fahrertüre schlugen. Außerdem beschädigten sie eine Jalousie der Mehrzweckhalle. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.