Vandale zersticht Reifen zweier Autos

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem ein Unbekannter, am Dienstag zwischen 13.30 und 22 Uhr auf einem Parkplatz in der IFM-Straße in Tettnang die Reifen zweier geparkter Autos zerstochen hat. Der Gesamtsachschaden wird laut Polizei auf etwa 1200 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.