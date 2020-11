Vandale zerkratzt Autotür mit spitzem Gegenstand

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, einen in der Oberhofer Straße in Tettnang geparkten VW Tiguan beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte das Fahrzeug im Bereich der Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 1000 Euro, so die Polizei.

Der Polizeiposten Tettnang bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07542 / 937 10.