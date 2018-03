Urteil: Tettnanger Kronenwirt darf City-Kneipenwirte nicht rauswerfen

Der Konflikt zwischen Kronenwirt Fritz Tauscher jun. und den City-Betreibern Wolfram Rössler und Silvio Klinger ist vor dem Landgericht Ravensburg gelandet. Dieses wies die Klage von Fritz Tauscher ab. Das City darf demnach bleiben, erläutert Gerichtssprecher Franz Bernhard. Zudem soll die Brauerei es unterlassen, das Erdgeschoss im Gebäude Bärenplatz 2 gastronomisch zu nutzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann Berufung eingelegt werden.

Die Brauerei hatte versucht, das City aus seinen jetzigen Räumen heraus zu klagen. Wenn nicht sofort, dann hilfsweise zum 31. Dezember 2018 oder zum 31. Dezember 2022. Das City beantragte hingegen, die Klage abzuweisen. Hinzu kam die Gegenklage durch die City-Betreiber, die Kronen-Brauerei solle die gastronomische Nutzung des Bärenplatzes 2 unterlassen.

L’Osteria-Betreiber informiert

In dem Gebäude befinden sich die früheren Räume des „Da Peppino“, in dem mittlerweile die „L’Osteria“ eingezogen ist. Das City bezog sich bei der Gegenklage auf eine Wettbewerbsklausel im Pachtvertrag. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, müsste die Kronen-Brauerei vereinfacht gesagt dafür sorgen, dass die Osteria ihren Betrieb nicht an ihrem jetzigen Standort weiterführt.

Fritz Tauscher bestätigt auf Rückfrage der Schwäbischen Zeitung, er habe die Urteilsbegründung erhalten. „Das müssen wir jetzt prüfen.“ Dann erst könne er entscheiden, welche Möglichkeiten es jetzt noch gebe. Dass das Gericht mit dem Einzug der Osteria am Bärenplatz 2 die Wettbewerbsklausel verletzt sieht, kann er so nicht nachvollziehen: „Wir sind der Ansicht, dass die Klausel nicht verletzt ist.“ Die Betreiber der Osteria seien natürlich informiert. Aber solange das Urteil nicht rechtskräftig sei, sagt Tauscher, „gibt es keinen Grund für uns, da etwas zu unternehmen.“

Die beiden City-Betreiber halten sich nach dem erstinstanzlichen Sieg vor Gericht bedeckt. „Ich finde es schade, dass es so weit gekommen ist“, sagt Wolfram Rössler im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Er sei froh, dass das Urteil so gefallen sei. Und: „Ich möchte, dass es jetzt einfach wieder normal weiterläuft.“ Silvio Klinger sagt: „Hier müssen wir erst warten, dass das Urteil rechtskräftig wird. Dann erst kann wieder Normalität eintreten.“

Hintergrund der Klage gegen das City ist das Vorhaben Fritz Tauschers, an die Stelle des jetzigen Gebäudes mit der Eckkneipe eine gläserne Brauerei zu bauen. Die ehemaligen Räume des „Da Peppino“ hatte Tauscher gepachtet und sie den City-Betreibern angeboten. Die allerdings wollten nicht umziehen, sondern in ihren bisherigen Räumen bleiben. Stattdessen zog die Osteria ein. Im Sommer 2016 hatten City und Krone ihren Pachtvertrag noch bis Ende 2027 verlängert. Da gab es Umbaupläne, aber noch keine Neubaupläne.