Urmel schlüpft in Tettnang aus dem Ei

Auf Einladung von Spectrum-Kultur und der Stadtbücherei Tettnang kommt das Urmel ins KITT. Am Mittwoch, 4. April, präsentiert das Kindertheater „Die Complizen“ aus Hannover um zehn Uhr seine Inszenierung „Urmel schlüpft aus dem Ei“ mit einem der liebenswürdigsten Geschöpfe der deutschen Kinderliteratur. Auf der Insel Titiwu lebt Professor Habakuk Tibatong und bringt Tieren das Sprechen bei. Eines Tages wird ein großer Eisberg an den Strand der Insel geschwemmt. Darin befindet sich ein Ei, aus dem eine kleine Sensation schlüpft: ein kleiner Saurier, ein Urmel. Das lustige Figurentheaterstück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Mit charakterstarken Figuren und eingängiger Musik erzählt es die Geschichte um Urmel nach dem Kinderbuchklassiker von Max Kruse. Karten gibt es ab heute im Vorverkauf in der Stadtbücherei unter Tel. 07542 /51 02 80 und www.stadtbuecherei-tettnang.de. oder bei der Tourist-Info unter Tel. 07542-51 05 00. Mehr unter www.spectrum-kultur-in-tettnang.de Foto: Kitt