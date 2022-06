Urlaubender Polizist schnappt Alkoholfahrer

Seinen Führerschein los ist ein 58-jähriger Autofahrer, der sich am Dienstagmittag betrunken ans Steuer seines Mercedes gesetzt hat. Beim Ausparken vor einem Schellrestaurant in der Dr-Klein-Straße in Tettnang touchierte der Mann laut Polizeibericht zunächst einen Metallmülleimer.

Dass gerade zufällig ein Polizist aus Nordrhein-Westfalen in der Nähe war, der aktuell seinen Urlaub am Bodensee verbringt, wurde dem 58-Jährigen zum Verhängnis. Der Polizist stoppte den Mann, als er leichten Alkoholgeruch im Atem des Mannes vernahm, versetzte er sich kurzerhand in den Dienst und untersagte dem Mercedes-Fahrer die Weiterfahrt bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Kollegen aus Tettnang.

Mann war deutlich alkoholisiert

Die anschließende Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der 58-Jährige musste die Beamten daraufhin in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein sicher. Die Weiterfahrt durfte der Mann nicht antreten, heißt es weiter.