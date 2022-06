Urkunden und Ehrennadeln für langjährige Treue

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung der CDU Langnau/Laimnau im „Traube-Biergarten“ in Wielandsweiler fand die Ehrung verdienter Mitglieder statt. Für seine 25jährige Mitgliedschaft erhielt Markus Schmid die Urkunde und Ehrennadel des CDU-Bundesverbandes. Ortsverbandsvorsitzender Manfred Ehrle bezeichnete Schmid als treues Parteimitglied, der auch mal eine „klare Kante“ zeige. Bereits 40 Jahre ist der Hiltensweiler Unternehmer Peter Dorn Mitglied in der CDU. Von 1999 bis 2014 war er zudem für die CDU im Ortschaftsrat von Langnau. Er habe sich in dieser Zeit darum gekümmert, „dass die Ortschaft voran kommt und dies nicht mit Gepolter und großen Worten, sondern mit Überlegtheit und Scharfsinn“, so Ehrle. Immer dürfe die CDU bei Familie Dorn anklopfen und stets finde man eine offene Tür. So galt der Dank für die oftmalige Bereitstellung der Räumlichkeiten oder des Hofraumes zur Ausrichtung des 75jährigen Jubiläums des Ortsverbandes im vergangenen Jahr. Minister a.D. Ulrich Müller und Landtagsabgeordneter Raimund Haser schlossen sich den Glückwünschen an die Geehrten an und bekundeten ihre Freude darüber, dass die beiden über so viele Jahre „Farbe zur CDU bekennen“.