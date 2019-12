Unterstützung ist Herzenssache

Die Volksbank Spendenaktion „gemeinsam mehr“ im Bodenseekreis schafft in diesem Jahr mehr als 150 000 Euro an Ausschüttung für sportliche, kulturelle und soziale Einrichtungen und Vereine. Dazu sind Vertreter von rund 60 der insgesamt 97 begünstigten Vereine und Organisationen am Dienstag in das Vereinsheim des SV Kressbronn zu einem Spendenabend mit Übergabe der unterschiedlich gefüllten Spendenbriefe eingeladen gewesen. Begrüßt hat die Gäste Jürgen Strohmaier, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, im neu gestalteten Vereinsheim. Dann stellten die Vorstandsmitglieder der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, Harald Riehle, Thomas Stauber und Dirk Bogen den Gästen drei beispielhafte Spendenempfänger vor. Zunächst begrüßte Hausherr Erich Fundinger die Spendenversammlung. Der Vorsitzender des SV Kressbronn freute sich, dass die Spendensumme bei der dringend benötigten neuen Platz- Bewässerungsanlage helfe.

Uwe Köppe, Vereinsvorsitzender des Häfler Seehasen-Fanfanrenzugs, berichtete als Vertreter für den kulturellen Bereich über die erfolgreiche 24 Stunden Benefiz-Konzert-Aktion an 23 Orten im Bodenseekreis. Nachdem die historische Kostüme mit rund 1 800 Euro zu Buche schlagen, unterstütze man neue Jungmitglieder mit der Spende. Der Tettnanger DRK-Ortsvereinsvorsitzende Hubertus von Dewitz informierte über die geplante Typisierungsaktion des DRK Tettnang. Das Verfahren zur Spenderfeststellung kostet 50 Euro. Von Dewitz beschrieb, dass das Verfahren in einem von 1000 Fällen einen Treffer ergebe – die Tests aber gemacht werden müssten. Die Volksbank unterstützt die nächsten Tests, die beispielsweise im Rahmen von einer Blutspendeaktion gemacht werden können. Strohmaier betonte, man sei froh, im ganzen Bodenseekreis gemeinnützig tätige Vereine und Institutionen unterstützen zu können. „Das entspricht unserem genossenschaftlichen Gründungsgedanken“, erinnerte Strohmaier die Versammlung. Sein Vorstandskollege Harald Riehle ergänzte: „Die Unterstützung des für die Gesellschaft so wichtigen Ehrenamtes ist für uns eine Herzenssache.“

Für die Spendenvergabe kommendes Jahr ist ab dem 15. Juli 2020 eine Bewerbung möglich. Nach wie vor setze man auf das „Gewinnsparen“, wie Vorstandsmitglied Strohmaier sagte. Die Bank arbeitet dabei gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg tatkräftig daran, das ehrenamtliche Engagement in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. „Jeder Inhaber eines Gewinnsparloses ermöglicht mit seinem Anteil pro Los, dass wir so viele Projekte in unserer Region unterstützen können“, so Strohmaier. Dabei sei das System dreifach sinnvoll, denn man könne tatsächlich Gutes tun und dabei sowohl sparen als auch gewinnen.

Die Vergabe der Spendensummen erfolgt durch eine fünfköpfige Jury. „Wir sind in der Jurysitzung immer wieder aufs Neue überrascht und angetan, wie viele unterschiedliche Projekte in unserer Region von Ehrenamtlichen umgesetzt werden“, sagte Jurymitglied Dirk Bogen im Pressegespräch. Für die nächste Spendenveranstaltung suchen die Volksbanker übrigens wieder einen geeigneten Veranstaltungsort bei einem begünstigten Verein.

Nach dem offiziellen Teil durften im Vereinsheim am Kressbronner Fußballplatz die „Stadionwurst“ samt Essens- und Getränkebuffet sowie Gespräche nicht fehlen.