Unterlangnauer Flohmarkt entspannt

Gemütlich ging es für Verkäufer und Käufer beim Unterlangnauer Flohmarkt zu. Seit fünf Jahren öffnen viele Dorfbewohner beim Flohmarkt ihre Garagentore und bieten Dinge zum Verkauf an, die sie nicht mehr brauchen.

Weil das Wetter es erlaubte, konnten am vergangenen Samstag Kleidung, Fahrräder, Haushaltsgegenstände, Bücher, Spielsachen und manch Kurioses auch in den Hofeinfahrten und auf dem Bürgersteig präsentiert werden. Platz gab es genug, und man musste sich weder voranmelden noch Standgebühren entrichten. Auch Blandine Fachbach war mit Ehemann und Freunden dabei „weil es mit so wenig Aufwand verbunden ist“. Man trifft Leute, verbringt einen netten Tag und freut sich, wenn darüber hinaus abends das eine oder andere Teil verkauft wurde. Ihren Stand hatte sie unter dem großen Nussbaum der Dorfmitte aufgebaut, in Nachbarschaft zum Unterlangnauer Kürbisfest.

„Unser Flohmarkt hat keinen Chef und hat sich auf Initiative einiger Unterlangnauer von selber entwickelt“, erzählt Marita Gührer. Auch ihr machte es Spaß, dabei zu sein und ihren Teil beizutragen. „Wir machen nur im Gemeindeblatt, mit Straßenwerbung und Handzetteln auf unseren Flohmarkt aufmerksam.“ Dies genügt, dass auch Publikum aus den umliegenden Ortschaften zum Stöbern und auf der Suche nach einem Schnäppchen kam.

Berge von Kürbissen geschnippelt

Auch von der anderen Seite der Argen zog es Gäste zum Flohmarkt. Ist doch der Campingplatz durch die neue Brücke wieder mit Unterlangnau verbunden. Mit bunter Straßenkreide wurde den Campern der Weg zum Flohmarkt markiert.

Zum zweiten Mal hatte man den Flohmarkt mit dem großen Kürbisfest zusammengelegt. Der Premiere vor zwei Jahren hatte das Regenwetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. In diesem Jahr passte es dagegen und manch Besucher des Kürbisfestes konnte noch eine Runde an den Ständen vorbei drehen.

Zum Kürbisfest haben die Verkäufer übrigens schon am Vorabend einen wichtigen Beitrag geleistet: Viele von ihnen schnippelten Berge von Kürbissen klein, damit anderen Tags genug von den begehrten Kürbis-Pommes und anderen Kürbis-Speisen serviert werden konnte.