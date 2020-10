Unter Drogen mit Auto in Tettnang unterwegs

Anzeichen von Drogeneinfluss stellten Polizisten am Montag gegen 23.30 Uhr bei einer 18-jährigen Autofahrerin in Tettnang fest. Bei der Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten bei der 18-Jährigen zudem noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Auf die Frau kommt nun neben einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot auch eine Strafanzeige zu, heißt es im Polizeibericht.