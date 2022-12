Unsere Geschichten des Jahres: Wie eine Frau einem falschem Rockstar auf den Leim gehen konnte

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee – Friedrichshafen, Tettnang und Lindau – zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden. Ein Video zur Geschichte und alle weiteren Folgen gibt es unter www.schwaebische.de/unseregeschichten2022

Gerade bei Betrugsfällen fragt man sich oft: Wie konnte jemand darauf reinfallen? Als Jasmin M. vor mir sitzt, wird mir klar: Das kann jedem passieren. Sie hat einem falschen Rockstar, einem falschen „Till Lindemann“, Geld überwiesen. Eine große Summe. Immer wieder lacht sie auf, kann das selbst alles gar nicht glauben. Natürlich ist ihr Name geändert, denn sie steht mit beiden Beinen im Leben, arbeitet, hat ein Kind. Sie hat ein berechtigtes Interesse, dass niemand erfährt, wer sie wirklich ist.

Aber bei dieser Geschichte spielt der Name im Grunde auch keine Rolle. Wir sitzen da, und Jasmin M. zeigt mir zuerst die letzten, aberwitzigen Nachrichten. Die sind Endpunkt einer Monate andauernden Konversation. Immer wieder meldet sich der Betrüger. Er lässt seinen Charme spielen, fleht sie an, verflucht und beschimpft sie. Je weiter er geht, desto mehr gibt sie nach. Bis sie nicht mehr kann.

Der Anfang aber wirkt so banal, dass es sogar wirklich hätte passieren können. Ein Star meldet sich über einen offiziell scheinenden Kanal zu Wort, weil er einem Fan danken will. Daraus entwickelt sich ein loser Kontakt, erst mal mit Belanglosigkeiten. Ein bisschen unglaublich vielleicht. Aber unmöglich?

Jasmin M. ist eine intelligente Frau, die ihre Leben meistert – auch wenn es nicht immer einfach ist. Das wird im Gespräch ganz klar. Zu Beginn zweifelt sie, aber alles stimmt zuerst mit realen Ereignissen überein. Als Fan weiß sie Bescheid, was ihr Star macht. Immer, wenn sie eine Geschichte geschluckt hat, kommt irgendwann die nächste. Der falsche „Till Lindemann“ hat Geduld, lässt sich Zeit.

Die emotionale Nähe trägt so weit, dass sie zu einer belastbaren Basis geworden ist. Als Jasmin M. so weit war, musste der Betrüger nur noch zugreifen. Er zieht einer alleinerziehenden Mutter so viel Geld aus der Tasche, dass sie sogar Schulden bei Familien und Freunden aufbaut.

Der Chatverlauf zeigt klar: Der Betrüger hat gewusst, dass Jasmin M. hart für ihr Geld arbeitet. Dass sie auch ehrenamtlich Verantwortung übernimmt. Dass sie ein netter Mensch ist, dass sie sich um andere sorgt. Das war ihm egal.

In den Facebook-Kommentaren wird Jasmin M. als „dumm“ oder „selbst schuld“ bezeichnet. Das ist sie ganz sicher nicht, das weiß ich aus dem Kontakt mit ihr. Und wenn ich das lese, denke ich mir: Wer sich selbst für besonders klug hält, ist vielleicht auch selbst besonders gefährdet.