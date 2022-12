Unsere Geschichten des Jahres: Eine WG der besonderen Art

Mit der Serie „Unsere Geschichten des Jahres“ geben die Redaktionen am Bodensee - Friedrichshafen, Tettnang und Lindau - zum Jahresende Einblicke, welche Recherchen und Artikel die Redakteurinnen und Redakteure 2022 am berührendsten, spannendsten oder auch dramatischsten fanden.

Eine Geschichte, die mich in diesem Jahr sehr beeindruckt hat, war ein Besuch in einer Demenz-WG in Tettnang. Ich kannte bis dahin nur herkömmliche Senioren- und Pflegeheime, doch was in dem unscheinbaren Mehrfamilienhaus im Loreto-Quartier passiert, zeigt, dass Pflege auch ganz anders aussehen kann.

Acht Senioren haben das Haus – wie in einer gewöhnlichen WG – gemeinsam angemietet. Jeder hat sein eigenes Zimmer und im Erdgeschoss gibt es einen großen gemeinsamen Wohn-Ess-Bereich mit Küche. Die Besonderheit ist, dass alle mittel- bis schwergradig an Demenz erkrankt sind. Ein ambulanter Pflegedienst ist rund um die Uhr vor Ort.

Es wird viel gelacht

Was den Senioren besonders großen Halt gibt, ist die Struktur in der Demenz-WG: Der Tagesablauf unterscheidet sich kaum von dem in anderen Haushalten und beinhaltet viele Elemente, die die Bewohner auch aus ihrem bisherigen Leben kennen und schätzen. Es wird viel gelacht, gemeinsam gesungen und auch Ausflüge in die Stadt stehen ab und zu auf dem Programm. Zudem dürfen die Bewohner, wenn sie möchten, in der Küche oder im Haushalt mithelfen.

Beeindruckend war aber auch die Arbeit, die die Pflegekräfte dort leisten. Bei meinem Besuch durfte ich Jan Martin, einen jungen Pfleger, kennenlernen, der seinen Beruf mit ganzem Herzblut ausübt. Obwohl er eigentlich gar nicht vorhatte, später mal in der Pflege zu arbeiten, kam er über ein FSJ in die Tettnanger Demenz-WG und ist geblieben.

++ Sie wollen noch mehr Geschichten des Jahres sehen? Hier geht es zu unserem Dossier. ++

Seiner Aussage nach findet er in dem Beruf eine Erfüllung, die ihm sonst kein anderer Job bieten könnte. Dabei ist der Pflegeberuf sicher oft alles andere als einfach. Vielleicht sind alternative Konzepte wie das der Demenz-WG ein Weg, um mehr junge Menschen für einen Beruf in der Pflege zu begeistern. Denn der Fachkräftemangel macht leider auch vor diesem so wichtigen Bereich nicht Halt.