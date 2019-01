Unnützes Wissen aus der Region: 14 spannende Fakten

Die Stuttgarter trinken Wasser aus dem Bodensee, das Ulmer Münster ist der höchste Kirchturm der Welt und der Bodenseeraum ist bekannt für seine Äpfel. Alles schon mal gehört? Mag sein. Aber das ist noch längst nicht alles an wissenswertem aus der Region. Deshalb haben wir hier die spannendsten Fakten zusammengetragen.

Falsche Reihenfolge

„Auf de schwäbsche Eisebahne“ ist die heimliche Schwabenhymne schlechthin. 1850 wurde die berühmte Bahnstrecke von Heilbronn an den Bodensee eröffnet. Weil es sich aber besser reimt, werden die Bahnhöfe in der falschen Reihenfolge besungen. „Trulla, trulla, trullala, Schtuegart, Ulm ond Biberach, Meckebeura, Durlesbach“, heißt es in dem Lied. Dabei liegt Durlesbach eigentlich noch vor Meckenbeuren.

Fleischige Hochzeit

Die Torschlosskapelle in Tettnang ist die ideale Hochzeitskirche. Klein, historisch und mitten in der Stadt. Doch weil eine Metzgerei direkt unterhalb des Chorraums ihren Betriebsraum hat, riecht es in der Kapelle ganz typisch nach Wurstgeschäft. Aber keine Angst: Die Standesbeamten öffnen vor jeder Feier die große Tür, damit die Zeremonie vegetarisch gefeiert werden kann.

Bärige Familie

In Tettnang gibt es ein Apotheker-Ehepaar mit den Nachnamen Bär, das seinen Kindern genauso bärige Vornamen gegeben hat. Nämlich: Urs Paddington Braun Bär, Petz Bär, Teddy Bär und Ursulina Bär. In dem Buch „Das Geheimnis der Bärenapotheke Tettnang“ hat ein Stuttgarter Satiriker und TITANIC-Autor genau das zum Thema gemacht.

Urs Paddington Braun Bär in der Bärenapotheke in Tettnang mit einem Stapel Novellen. (Foto: Thilo Bergmann)

Geheimagent am Bodensee

2008 durfte der britische James-Bond-Darsteller Daniel Craig durch die Kulisse der Bregenzer Festspiele turnen. Die 007-Macher fanden die Kulissen der Oper „Tosca“ auf der Seebühne wohl besonders imposant. Den gezeigten Flughafen im fertigen Film „Ein Quantum Trost“ nannten die Macher aber kurzerhand Flughafen Bregenz. Einziges Problem: Den gibt es in Wahrheit gar nicht und die Festspielmacher mussten einige ihrer Besucher vertrösten, die mit dem Flugzeug direkt anreisen wollten.

Heimathafen der Luftschiffe

Friedrichshafen ist der einzige Ort weltweit, an dem heutzutage noch Zeppeline regelmäßig zu Rundfügen aufbrechen. Immerhin: Die Deutsche Zeppelin-Reederei hat drei moderne Luftschiffe kürzlich an den Reifenhersteller Goodyear in den USA verkauft. Der fliegt jetzt mit den blau-gelben Ungetümen vom Bodensee über Football-Stadien in Nordamerika.

Der Zeppelin beim Flug über Köln. (Foto: Fischer)

Hollywood-Gründer ist Oberschwabe

Carl Laemmle aus Laupheim hat Hollywood gegründet. Genauer gesagt die Universal Studios in Los Angeles im Jahr 1912. Damit hat er den Grundstein gelegt für die Traumfabrik Hollywood. Laemmle hat den Spielfilm massentauglich gemacht, wurde zu einem einflussreichen Filmboss und hat dennoch seine Herkunft nie vergessen.

Das doppelte Merklingen

Auf der Laichinger Alb gibt es den Ort Merklingen. Und 92 Kilometer weiter gibt es das Örtchen Merklingen, den zweitgrößten Stadtteil von Weil der Stadt im Landkreis Böblingen. Nicht selten klingelt das Telefon in der falschen Ortsverwaltung auf der Suche nach dieser oder jener Straße. Auch ein Busfahrer hat einmal blindlings seinem Navigationsgerät vertraut und ist kurzerhand vom dem Elsass auf die Alb, statt nach Weil der Stadt gefahren.

Frankreichs Hauptstadt Sigmaringen

Während des zweiten Weltkriegs, ab dem 7. September 1944, war das hohenzollerische Sigmaringen die Hauptstadt des französischen Vichy-Regimes. Auf Befehl der Nationalsozialisten war Sigmaringen bis im April 1945 Regierungssitz des „besetzten Frankreichs“. Bis zu 10 000 Franzosen haben zu Spitzenzeiten in Sigmaringen gelebt.

Frühe Künstler

Die „Venus vom Hohle Fels“ ist eine der weltweit ältesten Figuren, die einen Menschen zeigen. Die Dame mit den expliziten Rundungen wurde 2008 bei Schelklingen auf der Schwäbischen Alb entdeckt und 35 000 Jahre vorher von altsteinzeitlichen Künstlern geschaffen.

Die „Venus vom Hohle Fels“ wurde bei Ausgrabungen im Jahr 2008 gefunden. (Foto: dpa)

Surround-Erlebnis in der Kirche

In der Kirche St. Stephan in Lindau gibt es in den vorderen Reihen sogenannte Klappbänke. Spricht der Pfarrer auf der Kanzel direkt hinter den Gläubigen, können die ihre Rückenlehne kurzerhand umklappen. Dann lauschen sie dem Pfarrer von Angesicht zu Angesicht.

Leben in der Festung

In der Wilhelmsburg in Ulm, einer alten Festung, lebten von 1945 bis 1956 rund 3000 Menschen. In der Anlage gab es zwei Kindergärten, einen Supermarkt und sogar einen Sportverein.

Wasserwaage im schiefen Haus

Das schiefe Haus in Ulm neigt sich bis zu zehn Grad. Und dennoch schlafen die Hotelgäste darin nachts ganz bequem. Die Betten stehen nämlich gerade und als Beweis dafür, sind in den Kopfteilen kleine Wasserwagen eingelassen.

Mehr als 160 Meter Fleischkäse

Der längste Fleischkäse der Welt ist 2016 in Ulm gebacken worden. Der Leberkäse brachte 1,2 Tonnen auf die Waage und war so lang wie das Ulmer Münster hoch ist.

Enten füttern erlaubt

In Ulm ist das Füttern von Enten am Donauufer verboten und sogar strafbar. In Neu-Ulm direkt gegenüber ist es aber erlaubt. Schuld daran ist, dass Ulm in Baden-Württemberg und Neu-Ulm in Bayern liegt ¬- und die beiden Orte das Entenfüttern auf ganz unterschiedliche Weise ahnden. Wenn eine Ente sich ihr Futter von Neu-Ulm nach Ulm mitbringt, passiert übrigens nichts.