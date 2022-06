Ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Deutschland sind die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung im Besitz von 11,3 Billionen Euro (großer Turm), während die ärmere Hälfte nur über 0,3 Billionen Euro verfügt (kleine Schachtel rechts daneben). (Quelle: wikipedia)

Auf diesen Missstand hat die Attac-Gruppe bei Aktionen in Friedrichshafen und Tettnang hingewiesen. Die Akteure benannten Ursachen und zeigten Möglichkeiten für Bürger/innen auf, sich für Veränderungen zu engagieren.

Die durch den Klimawandel, die Coronapandemie und den Krieg in der Ukraine entstandenen zusätzlichen Belastungen müssen gerecht verteilt werden. Aber während viele Menschen und mancher Klein- und Mittelstandsbetrieb in Existenznöte geraten, haben große Aktiengesellschaften Gewinne ausgeschüttet, obwohl sie Unterstützung durch den Staat angefordert und erhalten haben. Die Mineralölkonzerne nutzen die Energiekrise für Milliarden zusätzlicher Einnahmen, anstatt die Steuersenkungen an die Bürger/innen weiterzugeben. Die Besitztümer der sehr reichen Menschen sind weltweit stark gestiegen und die Vermögen sind ungleicher verteilt denn je: 1 Prozent der Weltbevölkerung verfügt über 40 Prozent des Weltvermögens.

Attac setzt sich parteiübergreifend ein für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit und für eine zukunftsorientierte, umweltfreundliche Weltwirtschaft.

Beim Weltladentag des Eine Welt Vereins Friedrichshafen am 14. Mai sammelten die Akteure Unterschriften für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz. Bei der Engagement- und Vereinsbörse am 21. Mai in Tettnang wurden Passanten befragt, ob sie für eine Vermögenssteuer sind, wie hoch sie aus ihrer Sicht sein sollte und für welchen Freibetrag sie sich aussprechen.

Die Attac-Gruppe trifft sich jeden zweiten Montag um 19.30 Uhr im Raum für bürgerliches Engagement in Tettnang, Montfortstr. 2. Weitere Infos finden sich unter www.attac-netzwerk.de/tettnang