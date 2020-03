Unfallflucht und rund 5000 Euro Schaden

Ein unbekannter Fahrer hat am Montagnachmittag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Handelsgeschäfts an der Enderwiesenstraße beim Ausparken einen Toyota im Frontbereich erheblich beschädigt. Laut Polizeibericht entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Aufgrund Art und Position der Beschädigungen geht die Polizei derzeit von einem Pritschenwagen als verursachendem Fahrzeug aus. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Tettnang unter Telefon 07542 / 93710 zu wenden.