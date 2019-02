Unfall: Polizei sucht einen Mopedfahrer

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall beobachtet haben, der sich am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Kreuzung Mastorter-/Franzfelder Straße ereignet hat. Ein Mopedfahrer war von der Franzfelder Straße in die Kreuzung eingefahren und hatte die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers missachtet. Dieser versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Unfall nicht verhindern. Der Mopedfahrer streifte den Wagen und fuhr in Richtung Zerneerstraße weiter, ohne sich um den Schaden von über 1500 Euro zu kümmern. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Tettnang, Telefon 07542 / 937 10, melden.